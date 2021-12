Deco Proteste recebeu mais de 277 mil reclamações em 2021

A TAP é a empresa com mais queixas registadas no Portal Reclamar, da Deco Proteste © Steven Governo/Global Imagens

A Deco Proteste registou mais de 277 mil reclamações em 2021 no Portal Reclamar, sendo que a TAP é a campeã das queixas, seguida da Medicare e dos CTT, anunciou a editora para a defesa do consumidor. Em termos setoriais, são as telecomunicações que geram maior desagrado, somando 26.801 reclamações.

Das mais de 277 mil reclamações registadas na plataforma gerida pela Deco Proteste, 4.167 são queixas dos consumidores portugueses relativamente à TAP, "a propósito de atrasos, cancelamentos ocorridos e testes expirados e situações em que os vouchers não se converteram nas viagens desejadas", diz a Deco, que sublinha que estas situações foram transversais a todos os meses do ano, mas que "ganharam especial relevância durante o verão".

Segue-se a Medicare, na área da saúde, com a "renovação indesejada de contratos" a originar um "grande desagrado", tendo sido registadas 2.736 queixas. "Entre as questões levantadas no Portal Reclamar da DECO PROTESTE, denota-se um desconhecimento de muitos consumidores face às características contratuais de um plano de saúde, o que leva muitos portugueses a acreditarem que basta não pagarem as mensalidades do produto para que o respetivo contrato seja cancelado, tal como acontece, por exemplo, com os seguros de saúde", explica a Deco Proteste em comunicado, sublinhando que a falta de pagamento "não anula o contrato e ainda gera uma dívida, cobrada com juros".

Por fim, destaque para as 2.277 reclamações referentes ao serviço dos CTT, maioritariamente relativas a correspondência ou encomendas que não chegaram ao seu destino. "Muitos dos consumidores reportaram à Deco Proteste relatos de distribuidores que não tocam à campainha dos destinatários, levando posteriormente as encomendas para as estações de correios. Há também quem se queixe dos atrasos na distribuição e da falta de informação disponível na linha de atendimento dos CTT", pode ler-se no comunicado.

Em termos setoriais, são as telecomunicações as que reúnem maior número de reclamações, "sem grandes surpresas", diz a Deco Proteste. Foram, no total, registadas 26.801 queixas, maioritariamente referentes a problemas de faturação, cobrança de dívidas antigas, quebras na qualidade do serviço e tentativas falhadas de desvinculação contratual.