Decreto de Marcelo permite contratar médicos estrangeiros e requisição de reformados

O novo decerto presidencial que renova o estado de emergência prevê a mobilização de médicos e enfermeiros na reforma e a contratação de médicos estrangeiros.

"Podem ser mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua qualificação no estrangeiro", lê-se na proposta enviada para o parlamento para ser discutido e votada nesta quinta-feira.

O decreto refere ainda a possibilidade de o Governo encerrar escolas, permitindo a alteração do calendário escolar, tanto para o público como para o privado.

"Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes, em qualquer nível de ensino dos setores publico, particular e cooperativo, e do setor social e solidário, incluindo a educação pré-escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame", não proíbe o ensino à distância., abrindo a porta a que tal seja possível.

Esta determinação foi uma das medidas pedidas pelos partidos da oposição que acusaram o Governo de estar a impedir que os alunos tivessem uma alternativa ao ensino presencial. A clarificação agora feita no decreto presidencial abrange tanto o público como o privado.

Fechar fronteiras

O projeto de decreto que tem a luz verde do Governo prevê o encerramento de fronteiras, à semelhança do que aconteceu no primeiro confinamento geral no ano passado.

"Podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos e aeroportos", refere o texto que vai ser discutido e votado no parlamento.

O objetivo passa por "impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente suspendendo ou limitando chegadas de certas origens, impondo a realização de teste de diagnóstico de SARS-CoV-2 ou o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes", lê-se no decreto.

Este é o décimo diploma do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa submete ao parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, e será discutido e votado pelos deputados nesta quinta-feira à tarde.