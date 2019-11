Dedução em IRS para segundo filho duplica em 2020

O Governo vai avançar com a dedução em IRS para o segundo bebé já o próximo ano. A medida já estava prevista no Programa do Governo, mas o Jornal de Negócios confirmou, esta quarta-feira, que esta avança em 2020 para as famílias que tenham um segundo filho até aos três anos.

O desagravamento fiscal será feito através da majoração de deduções já existentes, reduzindo, na prática, o imposto final a pagar.

Para estas famílias, além da dedução fixa de 600 euros por dependente existe atualmente um “bónus” de 126 euros por criança com menos de três anos. O objetivo agora é que a partir do segundo filho esta majoração mais do que duplique passando para os 300 euros. Segundo o mesmo jornal, a medida tem um custo estimado de 50 milhões de euros e vai avançar neste Orçamento do Estado.

A subida da dedução para lucros reinvestidos pelas Pequenas e Médias Empresas (PME) também avança neste orçamento, de acordo o Jornal de Negócios.