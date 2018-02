As exportações de mercadorias disparam mais de 10% em 2017, mas as importações superaram este ritmo, aumentando 12,5% face a 2016. Resultado: o défice comercial crónico do país agravou-se ainda mais, atingindo já 7% do produto interno bruto (PIB), o maior valor em seis anos (desde 2011, o primeiro ano do ajustamento da troika).

Os novos dados ontem divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a dependência da economia nacional face aos produtos e às tecnologias do exterior está a aumentar a passos largos.

Na opinião de Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), o salto nas importações “está associado à maior dinâmica da importação de bens de equipamento, face às necessidades de investimento”, e o efeito do “reforço do consumo” doméstico, de maior procura de produtos estrangeiros.

Portugal exportou mercadorias no valor de 55,1 mil milhões de euros em 2017; mas teve de importar muito mais, quase 69 mil milhões de euros. A economia precisaria de exportar mais 13,8 mil milhões para conseguir ter uma balança de bens equilibrada.

O peso das exportações de bens no PIB alcançou 28,5%, o maior valor de que há registo. Mas as importações alcançaram o segundo maior pico da série também (que remonta a 1995), com um peso de 35,7%.

Em todo o caso, o quadro final do comércio externo deverá aparecer mais benigno dentro de dias, quando a estes números se juntarem os da balança de serviços, onde pontuam os casos notáveis do turismo e dos transportes (aviação comercial, por exemplo).

O Banco de Portugal divulgará esses dados relativos ao fecho de 2017 no próximo dia 21. É altamente expectável que os serviços salvem a face do comércio internacional português, como tem acontecido nos últimos anos.

Até novembro, havia um excedente acumulado de 3,8 mil milhões. Mas a má notícia é que o saldo comercial total estava a cair 12%. Ou seja, nem o turismo e o setor das viagens estão a conseguir deter a tendência cada vez mais deficitária que vem do comércio de mercadorias. E isto quando o segmento viagens e turismo cresce a um ritmo de 20% ao ano.

Segundo o INE, as exportações de mercadorias expandiram-se de forma significativa, ao ritmo mais acelerado desde 2011. Os 10,1% do ano passado comparam com os magros 0,8% de 2016. Mas nas importações o salto foi ainda maior. O referido avanço de 12,5% é um recorde de sete anos (desde 2010).

Na estatística ontem revelada, o INE repara que “o défice da balança comercial de bens aumentou 2,6 milhões de euros”.

Sendo Portugal um país ainda muito dependente da energia importada, deve-se expurgar esse mercado. “Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações cresceram respetivamente 9,1% e 10,7% em 2017”, refere o INE, ou seja, também assim as compras ao exterior evoluem mais rapidamente.

Sem surpresa, o instituto mostra que, no ano passado, o maior contributo para a forte subida das importações veio das compras de petróleo bruto e gás natural (mais 1,3 mil milhões de euros gastos face a 2016); nos produtos químicos o aumento chegou aos 727 milhões de euros.

Sendo verdade que Portugal exporta muito valor em carros, também é um consumidor ávido de veículos importados. O aumento anual superou 703 milhões de euros.

Mercados em expansão

O bom crescimento das exportações em 2017 veio das vendas de veículos automóveis (deu o maior contributo, mais 845 milhões de euros faturados face a 2016) e dos produtos petrolíferos refinados (mais 773 milhões de euros).

Destaque ainda para o forte crescimento de alta tecnologia, designado pelo INE como “produtos informáticos, eletrónicos e óticos”, que vendeu mais 551 milhões de euros em 2017 (uma subida anual superior a 23%).

Os dois setores que mais travaram as exportações (quebras importantes nas vendas ao exterior) foram os “produtos farmacêuticos” (-4%) e os “produtos da indústria do tabaco”, que faturou menos 14% no ano passado.

Por regiões, Espanha manteve-se líder incontestada. É há muitos anos o maior cliente (absorve 25% do total das vendas nacionais para fora). Em 2017 reforçou com mais 937 milhões de euros.

Destaque ainda para os crescimentos assinaláveis do Brasil (mais 75%), EUA (15%), Angola (19%), China (25%) e os surpreendentes 86% em Taiwan.

O petróleo explica boa parte da expansão nos EUA e Brasil. Os automóveis na China. Os circuitos integrados são o produto made in Portugal mais popular em Taiwan.

Venezuela e Argélia foram os dois mercados que mais decaíram face a 2016. Portugal vendeu menos 67,3 milhões de euros à Venezuela e menos 168 milhões à Argélia.

Nunes de Almeida, da AEP, “congratula-se com a forte aceleração das exportações”. “É gratificante que tenham atingido o máximo desde que há registo.” Isso prova “o esforço significativo das empresas no processo de internacionalização e o enorme reconhecimento da qualidade dos produtos”.

Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia, lembrou que “as exportações estão a crescer a um ritmo muito superior ao do PIB” e isso “mostra que o país não está a crescer só por alguma questão conjuntural, mas de forma sustentada”.