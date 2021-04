Défice cumpre metas europeias em 2023. Dívida pública regressa a valores de 2019 um ano depois

João Leão, ministro das Finanças © DR

As contas públicas vão registar este ano uma degradação mais forte do que inicialmente previsto pelo governo no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) apresentado em outubro do ano passado.

"No que toca às contas públicas, o défice de 2020 foi de 5,7% e para este ano prevemos uma redução do défice de 1,2 pontos do PIB, uma redução bastante menor do que tinha sido antecipado no OE2021", assumiu o ministro das Finanças na apresentação das linhas gerais do Programa de Estabilidade, aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

A redução será assim mais "gradual do que o previsto", reconheceu João Leão. "Esta redução mais gradual tem a ver com o efeito da terceira vaga e as medidas de confinamento que obrigaram a aumentar os apoios às famílias e às empresas", indicou o ministro das Finanças.

Já em a partir de 2022 o défice atingirá o valor de 3,2% do PIB, com uma recuperação bastante significativa da atividade", acredita João Leão, anunciando que "a partir de 2023 o défice voltará abaixo de 3% e caminhará ao longo do horizonte até ao valor de 1% do PIB".

Em relação à dívida pública, o ministro das Finanças aponta para uma redução já este ano, depois do recorde de 2020, nos 134% do produto interno bruto, chegando a 2024 próximo do valor registado antes da crise pandémica em 2019 (116,8% do PIB).