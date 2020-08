Défice externo de Portugal aproxima-se dos 2.000 milhões

O saldo conjunto das balanças corrente e de capital, apesar de ter apresentado uma melhoria no mês de junho, atingiu o valor negativo de 1.985 milhões de euros, pior do que o registado em igual período de 2019.

O défice externo português, até junho de 2019, era de 1.662 milhões de euros.

“Em junho, o saldo da balança corrente e de capital foi de 507 milhões de euros”, adiantou o Banco de Portugal no relatório divulgado esta quarta-feira. O valor compara com o saldo de 54 milhões em junho de 2019.

“O saldo verificado até junho resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que foram apenas parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de capital”, explica o Banco de Portugal.

Destaca que, no primeiro semestre, o défice da balança de bens “diminuiu 1.623 milhões de euros face ao período homólogo, enquanto o excedente da balança de serviços decresceu 3.555 milhões de euros, uma redução que “foi maioritariamente justificada pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica de viagens e turismo, de 3.027 milhões de euros”.

Frisa que nos primeiros seis meses do ano, as exportações de bens e serviços caíram 22,8% – 16,5% nos bens e 34,8% nos serviços – enquanto as importações desceram 18,1% – 17,3% nos bens e 22% nos serviços.

Atualizada às 12H48 com mais informação