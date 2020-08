Défice orçamental dos EUA atinge 2,81 biliões de dólares

O défice orçamental dos Estados Unidos subiu para 2,81 biliões de dólares (cerca de 2,39 biliões de euros) nos primeiros 10 meses do ano orçamental, divulgou hoje o Departamento do Tesouro norte-americano.

Assim, é esperado que o défice atinja, no ano fiscal, mais do dobro do nível recorde.

O Governo federal registou 63 mil milhões de dólares de défice em julho (sensivelmente 53,5 mil milhões de euros) e 864 mil milhões de dólares (cerca de 761 mil milhões de euros) no mês anterior.

Por sua vez, as receitas fixaram-se em 2,82 biliões de dólares (quase 2,4 biliões de euros), menos 1% do que em igual período do ano anterior.