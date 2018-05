Défice público aumenta por causa dos reembolsos de IRS e IVA

O défice público estava a diminuir desde o início do ano, mas o período de janeiro a abril registou um aumento face aos mesmos quatro meses do ano passado por causa dos reembolso de impostos. Segundo uma nota das finanças, “o saldo global degradou-se em 165 milhões de euros até abril influenciado pela redução do prazo médio de reembolso de IRS e IVA”.

Ou seja, o défice agora está a subir uns significativos 9%, em termos homólogos.

Recorde-se que há um mês, na execução do primeiro trimestre (até março), a situação parecia mais estável. Na altura, o défice público apurado em contabilidade de caixa (entradas e saídas efetivas de valor) ficou praticamente estabilizado no primeiro trimestre deste ano.

Segundo disse então o Ministério das Finanças, o desequilíbrio apurado foi de 377 milhões de euros no final de março, menos 14 milhões de euros face ao primeiro trimestre de 2017, o que deu uma redução homóloga de 3,8%.

O gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, desdramatiza aquela “degradação”, argumentando que “quando corrigidos os fatores especiais que influenciam a execução mas não afetam o défice anual em contas nacionais, esta evolução está em linha com a melhoria prevista do défice em contas nacionais inscrita no Orçamento do Estado 2018 [OE2018]”.

Despesa sobe mais que receita

Segundo a mesma nota, enviada esta sexta-feira às redações, “a execução em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou, até abril, um défice global de 2022 milhões de euros (ME), representando um acréscimo de 165 milhões de euros face ao período homólogo”, evolução que “é explicada por um crescimento da despesa (4,1%) superior ao da receita (3,8%).

Ou seja, a despesa total acelerou face ao período janeiro-março, altura em que estava a crescer 3,4%. Mesmo com o aumento de reembolsos, a receita total também acelerou. Estava a subir 3,5% na execução do primeiro trimestre.

No entanto, expurgando a enorme fatura dos juros, a situação orçamental parece bem diferente. “No mesmo período, o excedente primário [o saldo sem juros] ascendeu a 1474 milhões de euros, tendo aumentado 418 milhões de euros relativamente a 2017”.

O gabinete de Centeno destaca o “forte crescimento da receita, em linha com a atividade económica e emprego”

Reembolsos de impostos sobem 25%

“Até abril, a receita fiscal do subsetor Estado cresceu 1,4%. A evolução desta receita está influenciada pelo crescimento dos reembolsos de 25% (+563 milhões de euros) face ao período homólogo, em resultado da redução do prazo médio de reembolso. A receita líquida do IVA aumentou 6,5%, acima do crescimento previsto.”

Além disso, “a receita beneficiou ainda do comportamento do mercado de trabalho, visível no forte crescimento de 6,7% das contribuições para a Segurança Social”.

“Despesa do SNS atinge máximos do período pré-troika”

As Finanças dizem ainda que a despesa está a crescer “em linha com os compromissos assumidos no OE 2018” e que o valor dos gastos do SNS (Serviço Nacional de Saúde) “atinge máximos do período pré-troika”

Assim, a despesa pública total “cresceu 4,1%, refletindo a redução dos pagamentos em atraso na Saúde e o acréscimo dos encargos com o pagamento de cupões de swaps em várias empresas públicas”.

O total dos pagamentos em atraso registou “uma redução de 70 milhões de euros face a igual período do ano anterior, explicada sobretudo pela redução nos Hospitais E.P.E. de 48 milhões de euros”, diz a nota.

O governo destaca ainda “a despesa do SNS na ótica financeira que registou um crescimento de 3,5%, acima do orçamentado, refletindo um aumento de 4,5% das despesas com a aquisição de bens e serviços e a duplicação do valor do investimento.”

“A despesa com pensões da Segurança Social diminuiu 1,2%. No entanto, corrigida do efeito do subsídio de natal, terá crescido cerca de 3%.”

Para o ministério, esta evolução negativa “decorre de, pela primeira vez na última década, a grande maioria dos pensionistas ter aumentos superiores à inflação e de se ter verificado um aumento extraordinário de pensões em agosto de 2017“.

Menos cativações de despesa

As Finanças dizem que os cativos totais de despesa até março “são inferiores em 377 milhões de euros face aos existentes em igual período do ano anterior” e garantem que “tal como em anos anteriores não estão sujeitos a cativos os orçamentos do SNS, escolas e instituições do ensino superior”.

No entanto, as cativações das compras do Estado e da Previdência (congelamento de despesa por imposição de regras pelo ministério das Finanças) ascendem a mais de 611 milhões neste três meses em análise.

“Os cativos incidentes sobre o orçamento de despesa com aquisição de bens e serviços e projetos ascendiam a 611,5 milhões de euros, representando 0,7% do orçamento de despesa da Administração Central e Segurança Social”, diz o documento de Mário Centeno.

(atualizado às 16h20)