Défice público duplica mais de mil milhões de euros em apenas um mês

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O défice orçamental acumulado medido em contabilidade pública (lógica de caixa) duplicou entre fevereiro e março. Segundo uma nota do Ministério das Finanças enviada aos jornais, o défice do primeiro trimestre aumentou de forma muito expressiva para 2255 milhões de euros, uma subida de 96% face ao final de fevereiro. Ou seja, o défice subiu 1,1 mil milhões de euros em apenas um mês.

O gabinete do ministro João Leão culpa a "terceira vaga da pandemia" pelo aumento brutal do défice, diz que "esta evolução traduziu-se num agravamento de 2358 milhões de euros face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e das medidas de resposta à pandemia".

Ou seja, há um ano, antes da doença se propagar, Portugal ainda tinha um ligeiro excedente orçamental. Em abril, com o primeiro confinamento, desapareceu.

