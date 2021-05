Défice público quase triplica em janeiro-abril face há um ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O défice público medido em contabilidade de caixa (diferença entre o valor das receitas efetivamente recebidas e das despesas realizadas) quase triplicou nos primeiros quatro meses deste ano face a igual período de 2020, indica uma nota do Ministério das Finanças enviada às redações.

Ou seja, volvidos um ano e um mês de pandemia, o défice aumentou 185% em termos homólogos, para 4.845 milhões de euros em janeiro-abril.

"Até abril, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 4.845 milhões de euros em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 milhões de euros face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas", diz a referida nota.

Segundo a comunicação do gabinete de João Leão, "a deterioração do défice resulta do efeito combinado da contração da receita (-6,3%) e do aumento da despesa primária (+6%)".

(em atualização)