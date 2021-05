Défice público quase triplica em janeiro-abril face há um ano

A ministra da Saúde, Marta Temido (E), acompanhada pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão (D), durante o debate parlamentar com a presença do primeiro-ministro, António Costa (ausente da foto), sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O défice público medido em contabilidade de caixa (diferença entre o valor das receitas efetivamente recebidas e das despesas realizadas) quase triplicou nos primeiros quatro meses deste ano face a igual período de 2020, indica uma nota do Ministério das Finanças (MF) enviada às redações.

Ou seja, volvidos um ano e um mês de pandemia, o défice aumentou 185% em termos homólogos, para 4.845 milhões de euros em janeiro-abril.

"Até abril, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 4.845 milhões de euros em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 milhões de euros face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas", diz a referida nota.

Segundo a comunicação do gabinete de João Leão, "a deterioração do défice resulta do efeito combinado da contração da receita (-6,3%) e do aumento da despesa primária (+6%)".

Segundo as Finanças, a subida muito pronunciada do défice foi provocada, como já era esperado, "pela resposta à pandemia e pelo impacto da terceira vaga" da covid-19.

"Até abril, a despesa com medidas extraordinárias de apoio às empresas e famílias atingiu os 2.761 milhões de euros, o que representa uma aceleração de 703 milhões de euros face ao mês anterior".

Apoios sociais superam em quatro meses valor do ano inteiro, diz Leão

Neste pacote, o ministério observa que "os apoios a cargo da Segurança Social (1.071 milhões de euros) mantêm um forte crescimento".

E aqui destaca "os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores (226 milhões de euros), os subsídios por doença e isolamento profilático (115 milhões de euros) e os apoios ao emprego (652 milhões de euros), tendo a execução até abril ultrapassado o valor orçamentado para 2021 (776 milhões de euros)".

Daqueles 2.761 milhões de euros em apoios especiais covid registados no primeiro quadrimestre de 2021, cerca de 1.606 milhões de euros (quase 60% do total) foram diretamente atribuídos às empresas com o objetivo de as aguentar à tona e salvar alguns empregos.

Vários regimes do tipo lay-off em simultâneo para salvar o ano

A nota do ministério refere que neste pacote volta a ter destaque "o lay-off simplificado (337 milhões de euros) e o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (315 milhões de euros)". Este último é, na verdade, um regime muito parecido com o do lay-off simplificado, apesar de o nome não o refletir.

Além deste dois, ainda existe ou está disponível o regime do lar-off clássico, previsto no Código do Trabalho. Também este tem sido muito usado pelos empresários na procura de subsídios à sua atividade.

"Ainda no âmbito das medidas de apoio aos custos com trabalhadores, o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial atingiu os 157 milhões de euros",

Por fim, os subsídios "aos custos fixos das empresas no âmbito do Programa APOIAR ascenderam a 798 milhões de euros, tendo a execução até abril superado em mais de cinco vezes a despesa realizada no ano de 2020".

Os apoios a empresas a fundo perdido, para suportar custos com trabalhadores e custos fixos, atingiram os 1. 606 milhões de euros (excluindo isenções de TSU - taxa social única)". Nestes quatro meses de execução orçamental também foi "ultrapassada a execução de todo o ano de 2020 (1409 milhões de euros)", diz o MF.

"Do lado da receita, as medidas de apoio ascenderam a 480 milhões de euros, destacando-se a prorrogação de pagamento de impostos, a suspensão de execuções fiscais e a isenção da TSU - medidas de apoio à tesouraria das empresas e ao rendimento das famílias", refere a mesma nota do Terreiro do Paço.

