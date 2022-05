Défice público reaparece em abril, ao segundo mês de crise e guerra

O primeiro-ministro, António Costa (E), conversa com o ministro das Finanças, Fernando Medina (D), durante o debate sobre Orçamento do Estado de 2022, na Assembleia da República © SENA GOULÃO/LUSA

Até março, o saldo das contas públicas (medido em contabilidade de caixa, a da execução orçamental feita pelas Finanças) foi excedentário, mas em abril as contas já começaram a refletir as primeiras dificuldades impostas pela guerra (na Ucrânia, desde 24 de fevereiro) e pela subida em flecha da inflação.

Relacionados DCIAP faz buscas em investigação a fraude fiscal e branqueamento de 4 milhões de euros

Assim, o ministério de Fernando Medina deu conta, esta quinta-feira, de um défice acumulado de 782 milhões de euros nos primeiros quatro meses deste ano ano. Recorde-se que no primeiro trimestre, as contas tinham registado um excedente acumulado (de janeiro a março) no valor de de 672 milhões de euros.

Numa nota enviada aos jornais, o gabinete de Medina diz que "a execução orçamental em contabilidade pública registou um défice de 782 milhões de euros em abril de 2022, evidenciando uma melhoria [aumento do saldo] de 4.272 milhões de euros face aos primeiros quatro meses de 2021".

A discrepância é enorme já que foi nesse "momento que a atividade económica foi fortemente afetada por um confinamento geral" devido ao agravamento da pandemia e da mortalidade no início de 2021.

Mas, "tendo por comparação o mesmo período de 2019, de forma a expurgar o efeito base causado pela pandemia, o saldo melhorou [aumentou] em 528 milhões de euros", notam as Finanças.

Segundo a mesma fonte, a evolução nestes primeiros quatro meses de 2022 "traduz a melhoria da atividade económica e do mercado de trabalho, bem como a redução dos encargos associados às medidas de prevenção e combate da covid-19, em face da melhoria verificada na situação pandémica".

"Assim, a receita cresceu face a 2021 (+15%) e observou-se uma ligeira redução da despesa (-1,8%). Excluindo o efeito da despesa associada à covid-19, a despesa primária cresceu 2,1% em termos homólogos."

"O saldo primário, que exclui juros da equação orçamental, foi positivo em 2.042 milhões de euros. O valor compara com um défice primário de 1.862 milhões de euros em 2021 e um excedente primário de 2.078 milhões de euros em 2019", enumera o ministério.

(atualizado 19h45)