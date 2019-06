Degelo está a criar novo mercado turístico no Alasca

A notícia é avançada pelo jornal Anchorage Daily News noticiou que as operadoras de várias empresas de turismo estão a registar um aumento em reservas de viagens de grupos que querem assistir ao recuo do único estado ártico do país.

Uma nova revisão dos dados de pesquisas publicada no Jornal da Glaciologia prevê que os 25 mil glaciares do Alasca perderão entre 30% e 50% de sua massa até ao final deste século.

As operadoras turísticas dizem que os turistas são oriundos da Austrália e de mercados emergentes como China e Índia.

Já no início deste mês e contrariando as advertências feitas por várias organizações sobre os efeitos catastróficos que as alterações climáticas estão a produzir na região do Ártico, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo admitiu ver sobretudo novas oportunidades no degelo.

Para Pompeo, aquela região está “na vanguarda da oportunidade e da abundância” graças à redução do gelo marítimo e aos recursos naturais de que dispõe.

Por exemplo, com a redução do gelo será possível reduzir a viagem entre a Ásia e Ocidente para 20 dias. “As rotas marítimas do Ártico poderão tornar-se o Suez e os canais do Panamá do século XXI”, disse, citado pela CNN.

Ciência contraria Pompeo

O Programa de Pesquisa de Mudança Global dos EUA aponta a perda de gelo marinho como algo negativo. A perda aumenta o risco de erosão ao longo das costas e altera a presença de espécies marinhas em certas áreas, o que pode afetar o comércio de peixe e consequentemente as economias de algumas cidades costeiras.

A mudança do habitat dos animais pode revelar-se perigosa, como por exemplo, os 52 ursos polares que invadiram uma vila russa e aterrorizaram os habitantes durante meses. Os animais, devido ao degelo crescente do Ártico e à perda de habitat, viram a necessidade de se aproximar mais da população para procurar alimento.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA informou em março de 2019 que “desde que as medições por satélite começaram no final dos anos 70, a extensão do gelo do Ártico diminuiu em todos os meses e praticamente todas as regiões, com exceção do Mar de Bering durante o inverno”.

Também um relatório do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo apontou um novo nível recorde de perda de gelo marítimo. Os valores mostram que no passado mês de abril existiam menos 89.000 milhas quadradas do que em abril de 2018. O estudo aponta também que de todo o gelo do Ártico apenas 1.2% tem mais de quatro anos.