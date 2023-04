Delegação com mais de 40 empresários de Macau inicia visita a Portugal

Macau © Eduardo Leal/AFP

Lusa 16 Abril, 2023 • 10:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma delegação de mais de 40 empresários inicia neste domingo uma visita Portugal, estando previstas atividades promocionais nas áreas de economia, comércio e turismo.

A presença dos empresários acontece no âmbito da visita do chefe do Governo de Macau, Ho Iat Seng, a Portugal, que começa na terça-feira e se prolonga até 22 de abril, com encontros agendados com o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

Os empresários deslocam-se a Lisboa e Porto, "para visitar 13 entidades locais, incluindo instituições industriais e comerciais, bem como empresas de indústrias chave como 'big health', alta tecnologia, comércio, entre outras", segundo as autoridades de Macau.

Durante a visita, a delegação participa no "Seminário de Promoção sobre Investimento e Turismo Macau-Portugal", co-organizado pela AICEP Portugal Global, pelo Turismo de Portugal I.P., pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Direção dos Serviços de Turismo da Região Administrativa Especial de Macau (DST), "para apresentar o ambiente de comércio, de investimento e de turismo, o layout industrial e as vantagens políticas de Macau e de Hengqin".

Além da livre circulação de capitais, outra das vantagens da zona de cooperação de Hengqin para captação de empresas e investimento é a política de isenção e suspensão de impostos sobre as mercadorias, cuja entrada em todo o mercado chinês, de mais de 1,4 mil milhões de pessoas, estará facilitada.

Com o apoio do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a comitiva tem encontros marcados com a Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa e a Câmara de Comércio Portugal-China Pequenas e Médias Empresas.

Visitas de trabalho ao hospital da Luz, Quinta da Marmeleira (Alenquer), grupos Amorim, Sovena e Delta, entre outras, estão também agendadas.

Em paralelo, até 22 de abril será realizado diariamente um espetáculo de 'videomapping' no Terreiro do Paço evocativo de Macau, numa iniciativa dos serviços de turismo do antigo território administrado por Portugal.