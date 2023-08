Delegado da AICEP quer Canadá no top 10 das exportações portuguesas

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Agosto, 2023 • 07:46

O delegado da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) no Canadá disse à agência Lusa que pretende, a médio prazo, colocar o país no top 10 das exportações portuguesas.

"O Canadá já integra, na atualidade, o lote de 15 principais mercados de destino das exportações portuguesas, sendo o quarto maior cliente fora da Europa", afirmou Luís Sequeira.

No Canadá há seis meses, proveniente do Chile, Sequeira realçou que a competitividade da oferta portuguesa permite algum otimismo, sobretudo porque "o acordo CETA proporciona um enquadramento propício para o reforço do comércio e dos investimentos ao nível bilateral".

O Acordo Económico e Comercial e Global (CETA, na sigla em inglês), assinado em 2016 entre a União Europeia e o Canadá, adotado provisoriamente e parcialmente em 2017, "é um acordo de última geração, muito ambicioso e inovador", disse o delegado.

"No que toca ao comércio de bens a redução a zero da tarifa aduaneira para 98,2% dos produtos, constituiu um incentivo e um fator de competitividade acrescida relevante. A inclusão dos serviços no acordo abriu uma oportunidade para as empresas portuguesas de serviços profissionais e de base tecnológica que pretendam vender" no Canadá, frisou Sequeira.

Para o responsável da AICEP, o CETA abriu ainda "o mercado de compras públicas canadiano, antes restrito apenas a empresas locais, garantiu a proteção das IGs [Indicações Geográficas] portuguesas e uma maior flexibilidade na mobilidade dos profissionais associada nomeadamente a cargos de gestão e a prestadores de serviços".

Sequeira admitiu haver "ligeiros entraves que ainda persistem", dando como exemplo os produtos agrícolas, bebidas alcoólicas, aço e alumínio, mas diz que "têm vindo a ser discutidos e progressivamente ultrapassados em comités conjuntos regulares, de caráter setorial, previstos no próprio acordo".

"A AICEP apoia consistentemente os exportadores e investidores nacionais na resolução desse tipo de dificuldades pontuais, em articulação estreita com a Delegação da UE no Canadá", justificou o delegado.

Sequeira disse querer voltar a bater, "nos próximos anos, o valor recorde de exportações para o Canadá alcançado em 2022".

As exportações de Portugal para o Canadá ascenderam a 999 milhões de euros no ano passado, dos quais 431,4 milhões corresponderam a bens e o restante a serviços, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística de Portugal.

As exportações portuguesas para o Canadá têm-se concentrado em setores mais tradicionais, como os vinhos, têxteis, calçado, mobiliário e produtos alimentares.

"Existe, contudo, uma ampla margem para aumentar as exportações em inúmeros outros setores tais como: máquinas e equipamentos, software e os serviços de base tecnológica, energia, ambiente e economia circular, ciências do mar, serviços de engenharia e construção, além dos produtos e serviços ligados ao cluster do mar", destacou Sequeira.

O dirigente realçou ser "essencial explorar novos segmentos do mercado de consumo e apoiar a entrada de fornecedores portugueses nas principais cadeias de valor do Canadá, incluindo os setores automóvel, aeronáutico, energias renováveis, indústria mineira e o petróleo e gás".

A delegação da AICEP está a implementar, de forma permanente, um conjunto de atividades destinadas a apoiar as empresas portuguesas que decidem internacionalizar-se para o Canadá.

Sequeira destacou "a prestação de serviços de consultoria personalizada a exportadores, a promoção de ações de capacitação e a organização de missões de importadores a Portugal".

"Todos os anos apoiamos centenas de empresas e associações no contexto de participações em feiras e missões comerciais ao Canadá, para além de produzir estudos de mercado e documentos de consulta, sempre com foco na recolha de novas oportunidades de negócio", disse o delegado.

Sequeira também enalteceu a "colaboração da agência com exportadores e agentes económicos locais em ações de promoção de produtos e serviços portugueses", nos principais eventos de cada segmento de negócios no Canadá.

O comércio bilateral, o somatório das exportações e importações entre os dois países, continua também em pleno crescimento, chegando a 1,5 mil milhões de euros em 2022. O saldo comercial é favorável a Portugal, no valor de 480 milhões de euros em 2022.

O delegado garantiu que a AICEP tem também as portas abertas aos empresários luso-canadianos "interessados em explorar oportunidades de negócio e investimento em Portugal".

"Funcionamos como uma agência one-stop-shop, apoiando a construção de parcerias de negócio e a interlocução com potenciais parceiros exportadores e outras entidades públicas e privadas em Portugal", concluiu Sequeira.