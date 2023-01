Delimitação das zonas de implantação para renováveis offshore em audição pública

Energia eólica offshore (imagem de arquivo) © Paul ELLIS / AFP

A audição pública começa no próximo dia 30 de janeiro e prolonga-se pelos 30 dias seguintes. O Governo quer ouvir a sociedade civil e os municípios sobre elimitação das zonas de implantação para energias renováveis offshore. O despacho foi publicado ontem em Diário da República, avisa o Ministério da Economia e do Mar, em comunicado.

"A audição será aberta a todos os cidadãos, organizações, entidades, municípios, entre outros, que podem apresentar sugestões e contributos sobre a proposta preliminar das áreas afetas à implantação de energias renováveis offshore", avança a nota à imprensa, que explica ainda que "o Governo incumbiu o Grupo de Trabalho criado pelo Despacho n.º 11404/2022, de 23 de setembro, de propor um conjunto de áreas espacializadas a afetar a centros eletroprodutores, baseados em fontes de energias renováveis de origem ou localização oceânica, no âmbito do Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM), distinguindo áreas preferenciais, tal como definidas no plano REPowerEU: Ação Europeia Conjunta para uma energia mais acessível, segura e sustentável da Comissão Europeia".

Querem quiser dar o seu contributo pode fazê-lo através do site da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.