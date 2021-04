Deloitte aponta falhas na avaliação de imóveis do Novo Banco

António Ramalho, presidente do Novo Banco © Artur Machado / Global Imagens

O Novo Banco não cumpriu, em alguns casos, as normas relativas à frequência com que têm de ser reavaliados os imóveis em carteira, mostra a segunda auditoria da Deloitte à instituição, referente a 2019. Em causa estão cinco ativos imobiliários, com um valor superior a 20 milhões, e para os quais a Deloitte diz não ter obtido evidência de reavaliação em 2019 nem da existência de um contrato de promessa de compra e venda válido.

A notícia é avançada pelo Negócios, segundo o qual a própria Deloitte destaca que o "normativo interno relativo à valorização de imóveis do Novo Banco refere que os imóveis detidos pelo banco devem ser reavaliados pelo menos uma vez por ano, exceto se para os mesmos já existir um contrato de promessa de compra e venda (CPCV) formalizado". Normativo esse que "não foi cumprido", pelo menos no que aos cinco imóveis diz respeito. A auditoria aponta que "os imóveis em causa têm um valor de balanço, com referência a 31 de dezembro de 2019, de 22,1 milhões de euros", sendo de 11,1 milhões de euros as perdas associadas.

Fonte oficial do banco garante que "o Novo Banco tem publicado normativos que regem o processo de reavaliações de imóveis com horizontes temporais bem definidos em função das características de cada imóvel", acrescentando, no entanto, que há exceções. "Para determinada natureza de imóveis, e face a características particulares destes, existe a necessidade de consultar um conjunto de entidades, entre elas as câmaras municipais, sobre o potencial de cada ativo e, apenas após a obtenção de novos elementos, são relançados processos de reavaliação mais informados. Foi o caso destes cinco ativos que foram objeto de reavaliação em 2020", garante.

A auditoria da Deloitte relata, ainda, que o tema dos imóveis do Novo Banco esteve sob análise do Banco Central Europeu numa inspeção realizada em 2019 e cujo relatório final foi emitido em janeiro de 2020. Relatório esse que, especifica a consultora, "relata um conjunto de "findings" da inspeção [do BCE], incluindo questões metodológicas relacionadas com a imparidade e valorização destes ativos", bem como desvios que totalizavam 394 milhões de euros para crédito a clientes. Foram ainda "identificadas necessidades de desvalorização de imóveis no valor de 216 milhões de euros".