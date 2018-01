Denúncia interna na origem das buscas da PJ na Segurança Social

Foi uma denúncia apresentada pelo Instituto da Segurança Social que esteve na origem das buscas efetuadas esta terça-feira pela Polícia Judiciária na zona da Grande Lisboa, segundo adiantou ao Dinheiro Vivo junto fonte oficial do Instituto da Segurança Social.

Esta operação da Polícia Judiciária, da responsabilidade da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, envolve crimes de furto e falsificação de cheques da Segurança Social, burla, branqueamento e violação de correspondência.

Em causa está, segundo precisa um comunicado do ISS, entretanto divulgado, um processo que envolve “a apropriação de cheques para pagamento de prestações devidas pela Segurança Social”. São várias as prestações pagas pela Segurança Social nomeadamente pensões de reforma, subsídios de desemprego ou complemento solidário para idosos.

No mesmo comunicado o ISS refere que as diligências “hoje efetuadas pelas entidades competentes tiveram origem em denúncia oportunamente apresentada por este Instituto”.

As buscas, segundo a PJ, começaram no início esta manhã de terça-feira. Ao logo do dia é esperada a divulgação de mais informação pelo PJ.

Notícia atualizada às 12h48 com o comunicado do ISS