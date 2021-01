Denúncias de crimes na Internet quase triplicaram em 2020

© Pixabay

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2021 • 08:47

Em ano de pandemia, as denúncias ligadas a crimes informáticos aumentaram 182%, avança o Público, citando dados de um relatório do Gabinete de Cibercrime do Ministério Público (MP).

Em 2020, este gabinete do MP recebeu 544 denúncias, mais 351 do que em 2019 - quase o triplo. Das mais de 500 denúncias, 138 foram encaminhadas para a abertura de inquérito.

O Público nota que este aumento tão significativo está ligado à súbita alteração dos hábitos dos portugueses, que passaram a fazer mais coisas online.

O relatório detalha que foram notórias queixas ligadas a burlas através da aplicação MB Way, campanhas de phishing (fazendo-se passar por outras empresas, à pesca de dados pessoais) e burlas ligadas a relacionamentos pessoais estabelecidos à distância com desconhecidos, onde uma das partes tenta extorquir dinheiro.

Foram ainda recebidas denúncias por violação de privacidade e divulgação online de dados pessoais ou situações de perseguição (stalking) recorrendo à tecnologia.

O relatório nota que o número de casos foi especialmente elevado na primavera de 2020.