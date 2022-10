Depois da banca, Europa vai fazer testes de stress ao setor da energia

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, discursa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, a 5/10/2022. © Frederick FLORIN / AFP

Depois de o que aconteceu com a banca na década passada, a Europa também vai começar a fazer testes de stress ao setor da energia com o objetivo de detetar "pontos fracos" nas redes de energia, anunciou no Parlamento Europeu (PE), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Relacionados OMC revê em forte baixa previsão de crescimento do comércio em 2023

A chefe do executivo da União Europeia discursou esta quarta-feira de manhã no PE, em Estrasburgo, na abertura do debate sobre a escalada da guerra da Rússia contra a Ucrânia e as suas mais recentes implicações.

A posição prevalecente dos eurodeputados, que será debatida esta quarta e votada finalmente na quinta-feira, pede mais apoio militar para a Ucrânia e que este seja mais eficaz. Pede mais sanções económicas e maior esforço para "impedir que as sanções sejam contornadas, particularmente com a ajuda de países terceiros".

Foi com as detonações que paralisaram os gasodutos Nord Stream em mente e a pensar nas mais recentes notícias que dão conta de avistamento de drones não identificados a sobrevoar zona de produção de gás no Mar do Norte, que Ursula von der Leyen foi ao Parlamento apresentar um novo plano de resposta contra esta crise que continua imparável.

A presidente da CE disse aos eurodeputados que "os atos de sabotagem contra os gasodutos Nord Stream mostraram quão vulneráveis são as nossas infraestruturas energéticas". "Pela primeira vez na história recente, tornaram-se um alvo."

"E os gasodutos e cabos submarinos que ligam cidadãos e empresas europeias ao mundo. São condutas de dados e de energia pelo que é do interesse de todos os europeus proteger melhor estas infraestruturas críticas", acrescentou a chefe da CE em Estrasburgo.

Von der Leyen e o plano de cinco pontos.

"Primeiro, acordámos muito recentemente nova legislação que irá reforçar a resiliência das entidades críticas da UE. A comissão parlamentar responsável irá votá-la na próxima semana. E podemos e devemos já estar a trabalhar nesta base", começou por dizer a antiga ministra da Defesa da Alemanha.

"Em segundo lugar, temos de pôr à prova as nossas infraestruturas. Precisamos de identificar os seus pontos fracos e preparar a nossa resposta a ruturas súbitas. Vamos trabalhar com os Estados-Membros para realizar testes de stress eficazes no setor da energia. Isto deverá ser depois seguido noutros setores de alto risco, como o offshore digital [cablagens de fibra ótica submarinas, em pleno oceano, de comunicações em banda muito larga] e as infraestruturas de eletricidade", referiu a chefe da CE.

Em terceiro lugar, Bruxelas quer "aumentar a nossa capacidade de resposta através do Mecanismo de Proteção Civil da União já em vigor" de modo a apoiar os Estados-Membros "na resolução de perturbações em infraestruturas críticas - por exemplo, perturbações envolvendo combustíveis, geradores ou capacidade de proteção".

Em quarto lugar, a CE quer fazer "melhor uso da nossa capacidade de vigilância por satélite para detetar potenciais ameaças".

E, finalmente, mas não menos importante, "reforçar a cooperação com a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte para cooperação militar e de defesa] e parceiros-chave como os EUA nesta questão crítica".

Responder à guerra e à insegurança

O Parlamento Europeu ouviu a líder da Comissão Europeia e vai debater e votar entre hoje e amanhã resoluções sobre a resposta à guerra na Ucrânia e como fazer para as pessoas e as empresas pouparem mais energia.

Os deputados dizem que, por via de uma resolução, vão responder "fortemente à escalada da guerra pela Rússia e aos seus preparativos para anexar territórios ucranianos". Isto em plena "crise de segurança causada pelas ruturas inexplicadas dos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico".

O PE diz que as autoridades em várias regiões ucranianas que estão ilegalmente ocupadas pela Rússia realizaram referendos falsos sobre sua anexação à Rússia. Ao mesmo tempo, o Kremlin anunciou que está a mobilizar 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia, e o presidente Putin ameaçou usar armas nucleares.

Mais poupança, menos consumo

O Parlamento também vai votar "uma resolução que avalia as propostas da Comissão para proteger os consumidores e empresas do aumento dos custos da energia".

"Para atenuar a pressão crescente que os preços da energia exercem sobre as famílias e empresas europeias, a Comissão Europeia propôs medidas excecionais para reduzir a procura de eletricidade, o que deverá contribuir para reduzir o custo da eletricidade para os consumidores, e medidas para redistribuir as receitas excedentárias do sector da energia aos clientes", refere o PE.

"No contexto da guerra na Ucrânia, a interrupção do fornecimento de gás russo levou ao aumento vertiginoso dos preços da eletricidade e à volatilidade do mercado, levando a Comissão Europeia e os Estados-Membros a considerar opções de políticas, como limitar os preços ou separar os preços do gás e da eletricidade."

Além disso, nos últimos meses, "o Parlamento e o Conselho adotaram um plano de emergência para as reservas de gás" e a Comissão Europeia lançou também "o plano RepowerEU, bem como medidas a nível da UE para reduzir o consumo de gás".

No entanto é preciso muito mais. É preciso travar no consumo. Assim, os deputados vão votar no tipo de medidas que a CE já propôs (no debate do Estado da União de 2022, em meados de setembro passado) e quer aplicar em toda a Europa.

O plano de Von der Leyen para travar os preços elevados é "reduzir a procura, o que pode ter um impacto positivo a nível dos preços da eletricidade e apaziguar o mercado".

Medidas populares e impopulares

Eis algumas das medidas em cima da mesa ventiladas pela Comissão e que o PE vai debater e votar na quinta.

"De modo a ter em conta as faixas horárias durante as quais o consumo de eletricidade é mais dispendioso, ou seja, quando a produção de eletricidade a partir de gás tem um impacto mais significativo sobre o preço, a Comissão propõe que os consumidores sejam obrigados a reduzir o consumo de eletricidade de pelo menos 5 % durante as horas de ponta."

"Os Estados-Membros serão obrigados a identificar os 10 % de horas durante os quais o preço previsto é mais elevado e a reduzir a procura durante essas horas de ponta."

"A Comissão propõe igualmente que os Estados-Membros reduzam a procura global de eletricidade de pelo menos 10 % até 31 de março de 2023."

"Os Estados-Membros podem escolher as medidas a adotar para alcançar este objetivo, que podem incluir uma compensação financeira."

"A redução da procura durante os períodos de ponta permitiria reduzir o consumo de gás de 1,2 mil milhões de metros cúbicos durante este inverno."

"O aumento da eficiência energética constitui também um elemento essencial do nosso esforço para respeitar os compromissos que assumimos no quadro do Pacto Ecológico Europeu."

"A Comissão propõe igualmente a imposição de um limite máximo temporário das receitas dos produtores de eletricidade inframarginais, ou seja, os produtores que utilizam tecnologias menos dispendiosas, como as energias renováveis, a energia nuclear e a lenhite, e que fornecem eletricidade à rede a um custo inferior aos preços fixado pelos produtores marginais mais caros."

"Os produtores inframarginais auferiram receitas excecionais, com custos operacionais relativamente estáveis, devido ao facto de as centrais elétricas a gás terem provocado um aumento do preço grossista da eletricidade que recebem. A Comissão propõe fixar o limite máximo das receitas inframarginais em 180 euros/MWh, de modo a que os produtores possam cobrir os seus custos de investimento e de funcionamento sem prejudicar os investimentos em novas capacidades, em consonância com os nossos objetivos em matéria de energia e clima para 2030 e 2050."

"As receitas que excedam o limite máximo serão cobradas pelos governos dos Estados-Membros e utilizadas para reduzir as faturas dos consumidores.

A Comissão Europeia quer ainda "uma contribuição de solidariedade temporária sobre as receitas excedentárias geradas por atividades nos setores do petróleo, do gás, do carvão e das refinarias não abrangidas pelo limite máximo aplicável às receitas inframarginais".

"Esta contribuição temporária permitiria manter os incentivos aos investimentos durante a transição ecológica. Seria cobrada, pelos Estados-Membros, sobre a parte dos lucros de 2022 que excedam o aumento de 20 % dos lucros médios dos três anos precedentes. As receitas seriam cobradas pelos Estados-Membros e redirecionadas para os consumidores de energia, em especial os agregados familiares vulneráveis, as empresas mais afetadas e as indústrias com utilização intensiva de energia", refere o texto entregue por Ursula von der Leyen.

Finalmente, a Comissão propõe ao nível do mercado da eletricidade, "o alargamento do conjunto de instrumentos sobre os preços da energia a fim de ajudar os consumidores. As propostas permitiriam, pela primeira vez, a regular os preços da eletricidade abaixo do custo de produção e alargar os preços regulados às pequenas e médias empresas".

* Em Estrasburgo. O jornalista viajou a convite do Parlamento Europeu