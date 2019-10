Depois de Lisboa, ibis Styles chega a Chaves

Há mais um hotel ibis Styles por terras lusitanas. Depois de Lisboa, o grupo Accor anunciou a abertura de mais uma unidade em Chaves. O ibis Styles Grande Hotel de Chaves nasce no lugar do Grande Hotel de Chaves, conhecido pelas suas termas.

O hotel, localizado no centro da cidade, tem 58 quartos – individuais, duplos e suites -, restaurante, bar, espaço dedicado às crianças, pequeno-almoço buffet e receção aberta 24 horas por dia. A unidade tira ainda proveito das águas termais através de um sistema de aquecimento por geotermia. “As águas termais circulam num percurso que aquece a rede hidráulica do hotel, disseminando o seu calor para os vários espaços do edifício, através do piso radiante”, indica o grupo em nota de imprensa.

Também as águas não termais são reaproveitadas para uso dos sanitários de todo o hotel, que prima pela eficiência energética.

Cada hotel ibis Styles oferece uma experiência diferente ao cliente, apostando no design criativo. No caso da unidade de Chaves, a decoração do hotel é inspirada pela herança histórica romana e medieval da cidade. “Durante as escavações arqueológicas foram descobertos dois poços medievais e uma conduta romana, visíveis no hotel através do pavimento vítreo colocado na sala de refeições. Os clientes podem experienciar a riqueza do património histórico através de um design imersivo, que conta com vestígios romanos e medievais autênticos, estratégica e cronologicamente expostos ao longo das áreas comuns”.

Com esta nova abertura, a família ibis em Portugal passa a contar com 24 unidades, composta pelas marcas ibis, ibis Budget e ibis Styles.