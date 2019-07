Depósito de gasóleo ficou seis euros mais caro num ano. Gasolina subiu 4,5 euros

Com os combustíveis na ordem do dia, no contexto do pré-aviso de greve dos motoristas de matérias perigosas para começar no próximo dia 12 de agosto, em pleno mês de férias por excelência para os portugueses, o Dinheiro Vivo fez contas e concluiu que entre 2017 e 2018 aumentou seis euros.

Fazendo a comparação a 12 meses, os preços médios de venda ao público dos combustíveis líquidos em Portugal sofreram em 2018 um aumento significativo em relação a 2017, de acordo com o recente relatório “Energia em Números”, da ADENE – Agência para a Energia: a gasolina simples 95 aumentou 5,1% e o gasóleo simples disparou 8,1%.

Para os consumidores, isto representou, em apenas um ano, mais 4,50 euros por 60 litros gasolina e mais de seis euros num depósito equivalente de gasóleo. Por litro abastecido, o encargo extra para as carteiras dos portugueses foi de 7,4 cêntimos na gasolina e de mais de 10 cêntimos no gasóleo.

Neste momento, e quando faltam ainda 17 dias para uma possível greve dos camionistas em geral, e de matérias perigosas em particular, prevista para começar a 12 de agosto, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, aconselhou os portugueses a começarem já a “abastecer” as suas viaturas para “se precaverem”.

“Temos todos de nos preparar. O Governo está a fazer o seu trabalho, mas todos podíamos começar a precaver-nos, em vez de esperarmos pelo dia 12. Era avisado podermo-nos abastecer para enfrentar com maior segurança o que vier a acontecer”, disse Pedro Nuno Santos.

Se seguirem o alerta do governante, e tendo em conta os mais preços mais recentes dos combustíveis, registados na terça-feira pela Direção Geral de Energia e Geologia, quem for ainda esta semana à bomba poderá abastecer um depósito de 60 litros por 91,5 euros, se for gasolina 95, e 81 euros, no caso do gasóleo simples. Isto num momento em que a gasolina está a custar 1,525 euros por litro e o gasóleo 1,350 euros.

Preços mais baixos, ainda assim, do que há três meses, quando os portugueses foram apanhados desprevenidos com a primeira greve dos motoristas de matérias perigosas. A paralisação durou quatro dias e deixou muitos postos de abastecimento por todo o país com as mangueiras secas e obrigou os automobilistas a suportar filas de muitas horas e muitos quilómetros para conseguirem abastecer e seguir viagem para aproveitar uma escapadinha no fim-de-semana de Páscoa.

Nessa semana, mostram os números da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) o mesmo depósito de 60 litros de gasolina começou por custar na segunda-feira 15 de abril 93,24 euros, encarecendo depois quase um euro e meio até quinta-feira, 18 de abril. Já a mesma quantidade de gasóleo custava no início da anterior greve 84,3 euros, tendo chegado aos 85,08 euros (mais de um euros por depósito) na mesma semana.