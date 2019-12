Depósitos a prazo com o subsídio de Natal ainda compensam?

A chegada do subsídio de Natal pode ser uma oportunidade para poupar. A Reorganiza explica quais as alternativas para aplicar o seu dinheiro e obter algum retorno.

Defina um objetivo para o seu dinheiro

O primeiro passo antes de começar a poupar dinheiro é mesmo definir para que quer poupar. “Este passo pode parecer desnecessário, mas diz-nos a experiência que se não temos um objetivo específico mais cedo ou mais tarde acabaremos por desistir de poupar. Pior, acabamos por levantar a nossa poupança quando nos acontece alguma coisa que sirva de desculpa para gastar o dinheiro”, afirma João Morais Barbosa, da Reorganiza. Assim, deve definir um (ou mais) objetivo em família e que em conjunto percebam todos o que será necessário para o atingir. “Não só aumenta a probabilidade de conseguir atingir os seus objetivos como cria um pretexto para uma união familiar reforçada.”

O que procura nas aplicações financeiras?

Apesar das baixas taxas de juro dos depósitos a prazo, estes são ainda produtos muito subscritos pelas famílias portuguesas. “Assim, torna-se necessário perceber o que procuramos nos depósitos a prazo que os tornem o produto preferido. Arriscamo-nos a dizer que os motivos pelos quais contratamos um depósito a prazo não são propriamente os melhores e podemos desde já adiantar:

Porque não têm um risco percebido, e se há coisa que valorizamos mais do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro;

Porque somos preguiçosos na procura de soluções alternativas;

Porque não temos o conhecimento para escolher aplicações mais rentáveis.”

Ganhar consciência do cenário atual

Se a queda das taxas de juro beneficia as famílias mais endividadas, servindo mesmo de incentivo ao endividamento, tem também o reverso da medalha: não estimula minimamente à poupança. “É fundamental ter em mente que se perspetiva que este cenário venha a manter-se por vários anos, pelo que teremos de encontrar outras motivações para a poupança ou, em alternativa, encontrar outras aplicações financeiras.”

Será que vale a pena aplicar o seu subsídio de Natal num depósito a prazo?

Não existe uma resposta certa, adianta a Reorganiza. “Se a alternativa for gastar o dinheiro e entrar na febre do consumo natalício, claramente que a alternativa pelos depósitos a prazo é vantajosa. Já diz o ditado que mais vale um pássaro na mão (dinheiro na conta) do que dois a voar (dinheiro na conta das retalhistas). No entanto, se acreditamos que a poupança serve o propósito concreto de nos ajudar a ter uma maior segurança financeira e a atingir os nossos objetivos, talvez consideremos a poupança como algo prioritário. Aí, talvez possa fazer sentido aplicar o dinheiro num depósito a prazo selecionado, pois ainda existem bancos com taxas de depósito superiores.”

E se quiser um pouco mais de retorno?

“Se deseja um pouco mais de retorno, podes procurar outras alternativas de investimento. Para tal, deverá perceber quando precisará do dinheiro de volta e qual o seu perfil de risco. De seguida, poderá pesquisar soluções alternativas como o caso dos seguros de capitalização ou outros seguros financeiros com um pouco de risco. Uma última dica… não aceite a primeira proposta e procure alternativas, verá que existem sempre.”