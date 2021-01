Depósitos atingem novo recorde de 160,2 mil milhões em novembro

As famílias continuaram a reforçar as suas poupanças em novembro e elevaram os depósitos bancários para um novo recorde de 160,2 mil milhões de euros.

Os portugueses passaram a ter mais 1.620 milhões de euros depositados nos bancos residentes, no penúltimo mês de 2020, face a outubro.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal numa nota estatística. "A tva (taxa de variação anual) foi de 7,3%, não apresentando alterações face a outubro", refere o supervisor.

Os portugueses têm vindo a reforçar as suas poupanças, numa altura em que Portugal atravessa uma das piores crises económicas de sempre devido às medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

Além dos depósitos, as famílias também têm vindo a apostar em certificados do tesouro e certificados de aforro.