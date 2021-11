Depósitos das famílias descem pelo segundo mês consecutivo em setembro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Os depósitos das famílias nos bancos em Portugal voltaram a descer em setembro, pelo segundo mês consecutivo, depois do recorde alcançado em julho.

"Em setembro, o montante de novos depósitos de particulares foi de 3522 milhões de euros, menos 224 milhões do que no mês anterior", refere o Banco de Portugal numa nota divulgada esta quarta-feira.

Explica que "setembro é um mês em que, tradicionalmente, a constituição de novos depósitos se reduz". Adianta que a taxa de juro média foi de 0,05%.

No final de setembro, as famílias tinham depósitos da ordem dos 169,1 mil milhões de euros, que compara com 169,3 mil milhões de euros no mês anterior.