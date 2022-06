Depósitos das famílias sobem para 178 mil milhões e atingem novo recorde

Carregado, 4/4/2017 - Notas de 50 euros para verificação por maquina. No dia em que foi lançada a nova nota de 50 euros, o Banco de Portugal (BdP) permitiu a recolha de imagens no Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Apesar de a inflação estar a disparar, as famílias portuguesas continuam a reforçar a poupança e isso é visível nos depósitos. No final de maio, os particulares tinham depositado nos bancos 178,4 mil milhões de euros, um crescimento de 6,8% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

Estes números traduzem um novo recorde, e são registados numa altura em que as famílias se deparam com o aumento generalizado de preços, especialmente em bens essenciais como energia e alimentação.

Nas empresas, segundo as mesmas estatísticas, a tendência foi igual, registando um aumento de 11,8% para 63,4 mil milhões de euros.

No que toca aos empréstimos, no final de maio o montante concedido para habitação totalizou 98,7 mil milhões de euros, mantendo um crescimento de 4,8% por comparação com o mês homólogo. Já o montante total dos empréstimos ao consumo foi de 20,1 mil milhões de euros, mais 4,9% face a maio de 2021.

No final de maio de 2022, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas totalizava 76,7 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 2,8% em relação a maio de 2021. Ainda assim, "este crescimento foi inferior ao registado nos meses anteriores, uma tendência que se mantém desde fevereiro", sublinha o Banco de Portugal. Em maio, esta desaceleração foi mais expressiva nas pequenas e médias empresas e nas empresas do setor do alojamento e restauração. Pelo contrário, aceleraram os empréstimos concedidos às micro e grandes empresas e às empresas do setor das atividades imobiliárias.