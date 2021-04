Depósitos das famílias sobem para recorde de 164,6 mil milhões em março

Os depósitos de particulares voltaram a bater um novo recorde em março, atingindo os 164,6 mil milhões de euros, mantendo-se a tendência do reforço da poupança das famílias.

O valor representa um aumento de 800 milhões de euros face aos 163,8 mil milhões de euros registados no mês de fevereiro. Desde o início deste ano, os depósitos dos particulares cresceram 2,8 mil milhões de euros.

"A ​​​​​​​tva (taxa de variação homóloga) foi de 8,2%, valor 0,7 pp (pontos percentuais) abaixo do registado em fevereiro", refere o Banco de Portugal numa nota estatística divulgada esta quinta-feira.

A poupança das famílias tem vindo a crescer, numa altura em que Portugal tem atravessado uma das maiores crises económicas de sempre devido às medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia.

Milhares de famílias têm beneficiado de uma maior liquidez devido às moratórias no crédito, nomeadamente no crédito à habitação, que vencem, na sua maioria, apenas no final de setembro deste ano.

Atualizada às 11H48 com mais informação