Depósitos de particulares crescem 7,1% em novembro para novo máximo histórico

Carregado, 4/4/2017 - Notas de 50 euros para verificação por maquina. No dia em que foi lançada a nova nota de 50 euros, o Banco de Portugal (BdP) permitiu a recolha de imagens no Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país. (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens)

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens