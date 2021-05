Depósitos de particulares sobem para novo recorde de 165,5 mil milhões em abril

Os depósitos de particulares voltaram a subir para um novo recorde, atingindo os 165,5 mil milhões de euros no final de abril.

Trata-se do oitavo mês consecutivo de reforço da poupança nos bancos por parte das famílias. No total, desde o início do ano, o valor dos depósitos de particulares cresceu 3,6 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal.

"A tva (taxa de variação anual) foi de 7,4%, valor 0,8 pp (pontos percentuais) abaixo do registado em março", adianta o supervisor bancário numa nota de estatística divulgada esta segunda-feira

Em atualização