Deputada Joacine Katar Moreira abstém-se em votação do OE2022 na generalidade

Deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira.

Joacine Katar Moreira vai abster-se na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022). A deputada não inscrita anunciou esta segunda-feira o sentido de voto na véspera da discussão no documento na Assembleia da República.

"Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", defendeu a deputada não inscrita em declarações à TSF.

Aguarda-se a tomada de posição de PCP, PAN e PEV sobre a votação do OE2022 na generalidade.

Para já, apenas o PS vota a favor, através dos seus 108 deputados. Além de Joacine, também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues vai abster-se. PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal já anunciaram que vão chumbar a proposta de Orçamento do Estado na generalidade, somando um total de 105 votos.