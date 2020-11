Deputados aprovam reforço de 5 milhões de euros para reflorestação do Pinhal de Leiria

Marinha Grande, 23/09/2019. Pinhal de Leiria: mais de metade da madeira ainda está por cortar. © Henriques da Cunha/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Novembro, 2020 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os deputados aprovaram hoje uma proposta do PSD e parte de proposta do PEV para garantir pelo menos 5 milhões de euros para a recuperação e regeneração do Pinhal de Leiria, que ardeu em 2017.

"O Governo fica autorizado a efetuar as alterações orçamentais necessárias para implementar medidas de recuperação da Mata Nacional de Leiria, com um valor mínimo de 5 milhões de euros", prevê a proposta de aditamento apresentada pelos deputados do PSD e aprovada no âmbito das votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

A aprovação foi obtida pela junção dos votos favoráveis de todos os partidos da oposição, ficando o PS isolado no voto contra.

A medida está também contemplada num dos pontos na proposta de aditamento do PEV, que contempla para 2021 "5 milhões de euros para a recuperação e rearborização do Pinhal de Leiria e de outras matas de gestão pública", que foi aprovada por todos os partidos.

O PEV garantiu ainda a adesão de todas as bancadas ao ponto 1 da proposta, que contempla que "o produto resultante da venda da madeira ardida, nos últimos incêndios ocorridos no Pinhal de Leiria" seja "integralmente destinado à reflorestação desta Mata Nacional", algo que o Governo já prometera antes.

Em contrapartida, os Verdes viram chumbada a ambição de reforçar os meios de intervenção na Mata Nacional de Leiria, "com a perspetiva de atingir o dobro dos funcionários atualmente em funções naquele espaço florestal" durante a vigência de programas e projetos de reflorestação.

Este terceiro ponto da iniciativa do PEV, em que se refere que os meios humanos naquela mata nacional "são bastante reduzidos face às necessidades, rondando os 20 funcionários em regime de não exclusividade", mereceu os votos contra do PS e abstenção do PSD e CDS-PP.

Ainda relativamente à proposta de aditamento apresentada pelo PSD sobre o Pinhal de Leiria, a aprovação compreende também a "criação de portal eletrónico de acesso geral" onde seja "divulgada informação sobre o prosseguimento das ações de recuperação da Mata Nacional de Leiria".

Com 11 mil hectares, a Mata Nacional de Leiria, conhecida como Pinhal de Leiria ou Pinhal do Rei, no concelho da Marinha Grande (distrito de Leiria), foi duramente atingida pelos incêndios de 15 de outubro de 2017, que destruíram cerca de 9.500 hectares, o equivalente a 86% da área florestal da mata.