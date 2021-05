"Quem tem de pagar é a Ongoing". Vasconcellos fugiu às perguntas e audição terminou em menos de uma hora

Nuno Vasconcellos

Após as recusas consecutivas de Nuno Vasconcellos em responder de forma directa a perguntas e em assumir que tem dívidas ao Novo Banco, o presidente da Comissão de Inquérito às perdas do banco herdadas do BES, decidiu terminar a audição do fundador da Ongoing.

Depois de Nuno Vasconcellos ter sido chamado a atenção por várias pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, por não estar a responder às perguntas que estavam a ser feitas, Fernando Negrão decidiu meter um ponto final na audiência que estava a decorrer há menos de uma hora em videoconferência a partir do Brasil, onde Vasconcellos reside à 10 anos.

Fernando explicou que tendo em conta a atitude do fundador da Ongoing, que não respondia directamente às questões e recusava admitir as dívidas ao Novo Banco, iria terminar a sessão. E defendeu que Vasconcellos estava a usar o tempo de antena para a sua própria defesa.

"É claro, de forma pública e notória, que o senhor se recusa sistematicamente e sem explicações plausíveis a admitir que seja titular de qualquer dívida. E é claro ainda que a sua única preocupação é construir a sua defesa. Nestes termos, em nome da dignidade dos trabalhos desta comissão, eu e todos os deputados entendemos dar por terminada a audição", referiu Fernando Negrão