Deputados querem ouvir 100 pessoas sobre rendas pagas à EDP

Nos próximos quatro meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade vai ter um trabalho “longo e árduo” para ouvir cem individualidades e 17 entidades, entre as quais os cinco chefes de governo – por ordem cronológica, Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa -, que desde 2004 e até 2018 acompanharam o dossiê dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) pagos à EDP, na sequência da extinção do anterior mecanismo dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE). António Mexia, CEO da EDP, também é um dos visados pela comissão de inquérito, além do ex-ministro da Economia Manuel Pinho, e ainda o ex-presidente do BES Ricardo Salgado. Estas são algumas das audições mais esperadas, para determinar se de facto foram pagas rendas excessivas à EDP no contexto dos CMEC.

De acordo com um relatório da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a EDP terá recebido rendas excessivas no valor de 510 milhões de euros, pagos pelos consumidores diretamente nas faturas de eletricidade. A provar-se, o governo já admitiu que o valor poderá ter de ser devolvido aos consumidores.

“Acabámos de aprovar por unanimidade a audição de cem individualidades e mais 17 entidades, que destas entidades há seis cujo nome dos presidentes constam das cem individualidades. É muito longo o nosso trabalho e árduo, mas decerto passível de se realizar. Não tenho a menor dúvida”, disse Maria das Mercês Borges, deputada do PSD que preside à comissão de inquérito. A um ritmo acelerado, a comissão tem como objetivo realizar, no máximo, 27 audições até ao final de julho, a começar por uma longa lista de técnicos, especialistas e reguladores.

A lista de nomes que serão ouvidos por esta comissão de inquérito é, desta forma, ainda mais extensa face às 96 pessoas contabilizadas inicialmente. Em vez de votarem um a um os nomes da lista de pessoas a ouvir, os elementos da CPI optaram por votar “em bloco”. Além de António Costa, também o seu ministro das Finanças Mário Centeno, o ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, e o secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches serão chamados ao Parlamento. E se o PS insistiu de novo em ouvir no Parlamento os cinco chefes de governo, desde 2004 até 2008, já o Bloco de Esquerda deixou em aberto a possibilidade de os chamar. CDS, PSD e PCP concordaram com esta última posição.