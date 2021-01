Der Leyen e Costa anunciam Cimeira Social no Porto. "Certificado da vacina pode ajudar no turismo"

Sem cultura, mas com política europeia ao mais alto nível em palco (literalmente) e o anúncio de uma Cimeira Social para o Porto em maio, a esperança que a bazuca europeia chegue antes de junho e haja um certificado de vacinação em breve.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, passou pelo CCB, em Lisboa, esta sexta-feira, 15 de janeiro - primeiro dia do novo confinamento geral em Portugal -, para definir as prioridades da Presidência Portuguesa do Conselho da UE onde a pandemia acabou por ter um peso importante - foi a alemão a puxar o tema à baila na conferência de imprensa desta tarde.

O lema "É tempo de cumprir: uma recuperação justa, verde e digital" esteve presente um pouco por todo o lado no CCB.

António Costa começou por assim por destacar que "o motor da recuperação é a transformação digital e climática". "Temos de mostrar que a Europa é capaz de liderar e isso só será possível com o reforço do pilar social - mais qualificações, para as pessoas terem oportunidade de participar, mais inovação, mais proteção social para garantir que ninguém é deixado para trás", disse.

Com a presidente estiveram oito comissários europeus para reuniões com o Governo português, numa comitiva "mais pequena do que o habitual", indicou antes der Leyen, que diz ser essencial reunir presencialmente em Lisboa, mesmo com restrições.

Bazuca antes do fim da presidência portuguesa?

"Vamos centrar a nossa presidência na recuperação económica, mas a bazuca europeia tem mesmo de disparar, o apoio financeiro tem mesmo de ter lugar. Cada parlamento nacional tem de aprovar com urgência e os Estados têm de apresentar os seus planos de recuperação", disse António Costa.

Portugal espera por 45 mil milhões de euros da bazuca europeia de 1,8 biliões.

O pacote de recuperação só é possível com os planos de resiliência de cada país aprovados, enfatizou Von de Leyen, que admite que "o objetivo é que o dinheiro comece a chegar antes do fim da presidência portuguesa, em junho".

Novas estirpes preocupam Von der Leyen

A responsável admite que a presidência europeia chega num momento fulcral, muito sério e transformador. "Os casos continuam a subir e novas variantes do vírus foram encontradas em vários países e as restrições têm um peso complicado de gerir", admite, indicando que "é imperativo que nos protejamos e a UE vai apoiar os Estados membros de todas as formas".

"É importante perceber que ainda não estamos fora da crise pandémica, como se vê com os casos em Portugal - e as novas variantes são preocupantes", alertou Ursula von der Leyen, acrescentando: "Temos de reagir rapidamente às novas variantes",.

Embora António Costa não tenha feito referência ao vírus e vacinação no seu discurso inicial na conferência de imprensa, Von de Leyen fez questão de o fazer, indicando que "a vacinação é a luz no fundo do túnel e temos de nos focar nela".

Agora com duas vacinas disponíveis no mercado, já se pode avançar "para vacinar mais de 80% da população europeia", admite Von de Leyen, que espera em breve por um terceira vacina para aumentar o número de doses disponíveis.

A presidente da CE falou dos problemas com a produção das vacinas da Pfizer/BioNTech. "Liguei ao CEO da Pfizer e o problema será resolvido nas próximas semanas e ele garantiu que todas as doses previstas para o primeiro trimestre na Europa vão ser entregues a tempo", explicou a alemã.

Europa aproxima-se da Índia, África e EUA em 2021

Ursula von de Leyen indica ainda: "Portugal deu novos mundos ao mundo, uma citação de Camões e nós partilhamos esse desejo de uma Europa mais forte e estes meses serão fulcrais na ligação mais forte com África, os EUA e a Índia".

Já António Costa lembra que a crise do novos coronavírus mostrou que "a Europa tem de recuperar a sua autonomia estratégia mas aberta ao mundo", enfatizando também que o reforço da parceria com África, das relações com os EUA, com os novos parceiros Reino Unido, "mas também queremos reforçar a presença no indo-pacífico".

E além do acordo de investimento já estabelecido com a China, a ideia passa por colocar num novo patamar a relação com a Índia não só sobre o clima, mas também no investimento e no comércio. "A União Europeia como ator global é o objetivo em seis meses que serão muito intensos e diferentes, mesmo sendo a quarta presidência portuguesa", adianta Costa.

Cimeira Social no Porto em maio

Na conferência de imprensa conjunta com António Costa, que decorreu no Pequeno Auditório do CCB, com número limitado de jornalistas, Von der Leyen e o PM anunciaran a tal Cimeira Social, que ficou já marcado para o Porto, a 7 de maio. Endereçando em conjunto com o primeiro-ministro português o convite aos chefes de Estado e de Governo da UE, bem como instituições e parceiros sociais, OCDE, sociedade de civil para participarem. "É uma mensagem forte que queremos deixar, indica a presidente da UE.

Von der Leyen destaca assim a necessidade de mostrar que "a Europa são as pessoas", "os trabalhadores, as pequenas empresas e as oportunidades para os jovens", bem como "a solidariedade em tempos de crise". A Cimeira pretende ser "um sinal político muito forte: a União Europeia promove uma recuperação que dá prioridade às pessoas e ao seu bem-estar".

A dimensão social destacada em tempos de crise pandémica também servirá para enfrentar os desafios ligados às alterações climáticas e à transição digital, aspetos que "estão a mudar a forma como vivemos e trabalhamos", "a fim de garantir a igualdade de oportunidades para todos, não deixando ninguém para trás". A recuperação deve ser assim inclusiva, sustentável e resiliente.

Certificado de vacinação pelo turismo

Já sobre o possível certificado de vacinação que pode facilitar as viagens na Europa, Von de Leyen admite que recebeu com agrado a sugestão da Grécia para o tal certificado. "A vacinação é uma necessidade médica, mas o seu certificado deve reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, depois há que descortinar o que podemos fazer com este certificado e que liberdades permitimos, mas terá de ser discutido e podemos combinar um certificado de vacina com o do teste negativo à covid", diz a presidente da CE.

António Costa acrescenta que é importante ter liberdade de circulação na Europa, especialmente para países como Portugal que dependem do turismo. "É importante que todos se sintam seguros para vir de férias ou trabalhar e viver em Portugal já no verão", diz o PM, que admite definir o critério para deslocações em breve e pretende um certificado de vacinação aprovado o mais rapidamente possível.

Sobre o certificado que alguns estados europeus já começaram a passar por iniciativa própria, Von der Leyen destaca ainda: "se vai dar prioridades ou acesso a certos bens ou serviços isso será uma decisão política e jurídica que deve ser tomada a nível europeu, mas considero que deve ser uma obrigação médica que exista um certificado de que se foi vacinado".

O evento no CCB, marcado por fortes medidas de segurança e sanitárias, contou com dezenas de jornalistas europeus - uma sala de grandes dimensões com secretárias com divisórias de vidro -, a maioria portugueses. Houve preocupação com os palcos bem longos para oportunidades de fotografia para manter o distanciamento.