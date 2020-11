"Desafio vai além de 15 dias." Marcelo avança com novo Estado de Emergência

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no final da missa de sufrágio pelas vítimas da pandemia em Portugal, na Basílica da Santíssima Trindade do Santuário de Fátima, 14 de novembro de 2020. A missa é celebrada por José Ornelas Carvalho, bispo de Setúbal e presidente da CEP, no âmbito da 199.ª Assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), PAULO CUNHA /LUSA © LUSA

O Presidente da República afirmou hoje a necessidade de renovar o Estado de Emergência no país, admitindo ser essencial para garantir que as medidas necessárias para conter o aumento dos contágios podem ser tomadas. "O diploma será enviado à Assembleia da República nas próximas duas a três horas", garantiu.

"O desafio que enfrentamos não dura apenas 15 dias, vai continuar por muitos mais", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no final da reunião com o Infarmed, justificando assim a necessidade de prolongar restrições enquanto os números da covid mantiverem a tendência crescente.

Do que ouviu dos especialistas, o Presidente admite, ainda assim, que há distinções dentro das regiões mais afetadas e algumas precisam de maior atenção, pelo que admite a vantagem de tomar "medidas específicas para concelhos com diferentes situações e evoluções da pandemia".

Sublinhando que as "medidas não são eficazes se os portugueses não acreditarem nelas", ou seja, se não entenderem as razões do esforço, o Presidente defendeu a necessidade de as pessoas interiorizarem a gravidade da situação e a utilidade das medidas para adotarem verdadeiramente novos comportamentos e alterarem ou adaptarem comportamentos na sua vida social.

Marcelo falou ainda sobre as ecolas, outro assunto abordado na reunião com o Infarmed, garantindo que "não há evidência de haver um nexo - sobretudo no Ensino Superior - entre a presença física dos alunos nas universidades e o agravamento de infeções". Pelo que se prevê que as aulas presenciais deverrrão manter-se.