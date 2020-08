Desapontadas com a China, bolsas europeias abrem em baixa

As principais bolsas europeias abriram esta sexta-feira em baixa, depois da divulgação de indicadores macroeconómicos da China inferiores aos previstos pelos analistas.

Cerca das 8h55 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,70% para 369,92 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,97%, 1,55% e 0,43%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que desciam 1,29% e 0,88%.

Depois de ter aberto em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:55, o principal índice, o PSI20, baixava 0,92% para 4.438,04 pontos.

Hoje foi anunciado que na China a produção industrial cresceu 4,8% em julho e que as vendas a retalho recuaram 1,1%, valores inferiores aos previstos pelos especialistas do mercado.

Os investidores hoje vão estar pendentes da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre na zona euro e das vendas a retalho e produção industrial nos Estados Unidos, bem como do índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan.

Na quinta-feira, a bolsa de Nova Iorque fechou mista, com o Dow Jones a recuar 0,29% para 27.896,72 pontos, contra 29.551,42 pontos em 12 de fevereiro, atual máximo desde que foi criado em 1896.

Em sentido contrário, o Nasdaq fechou a subir 0,27% para 11.042,50 pontos, contra o atual máximo de sempre, de 11.108,07 pontos, em 06 de agosto.

A nível cambial, o euro abriu hoje em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,1809 dólares, contra 1,1817 dólares na quinta-feira e o máximo desde 15 de maio de 2018, de 1,1880 dólares em 06 de agosto.

O barril de petróleo Brent para entrega em outubro abriu com tendência ascendente, a cotar-se a 44,99 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, contra 44,96 dólares na quinta-feira.