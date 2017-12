Desastres naturais e alterações climáticas custam 306 mil milhões em 2017

Não foi um ano propriamente calmo no que diz respeito a fenómenos naturais. Portugal foi fustigado por centenas de incêndios que provocaram mais de uma centena de mortos. Lá fora, potências como os Estados Unidos sucumbiram ao poder da natureza e não tiveram mãos a medir para a devastação causada, por exemplo, pelo Furacão Harvey ou pelos incêndios na Califórnia.

Na sequência de cada desastre natural, os cientistas procuraram provar que muitos deles tiveram origem nas alterações climáticas provocadas pela ação humana. A fatura chega agora: Todos os desastres deste ano custaram à economia global cerca de 306 mil milhões de dólares, o mesmo que 258 mil milhões de euros.

Os números ganham maior relevância se os compararmos ao ano passado, onde houve uma quase duplicação dos custos face a 2016, ano em que as as mudanças na atmosfera do globo custaram aos cofres mundiais 190 mil milhões de euros, como mostram os dados divulgados pela seguradora Swiss Re.

Só no caso norte-americano, os números contradizem as ideias do Presidente Donald Trump, que ainda rejeita a noção das alterações climáticas. Os furacões Harvey, Irma e Maria, todos eles resultantes das mudanças na qualidade do ar, terão custado, segundo as contas da Swiss Re., cerca de 93 mil milhões de dólares. A esse valor ainda podem ser associados outros 7 mil milhões de dólares, estimativa dos estragos causados pelos incêndios no estado da Califórnia, e ainda outros 2.5 mil milhões de dólares, fruto das tempestades tropicais.

Aos danos materiais e económicos podem ainda ser contabilizados os danos humanos. Nesta área, o destaque vai para o sudeste asiático, onde as inundações mataram mais de 1.200 pessoas.

