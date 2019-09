Descarbonização. Elétricas europeias têm de investir 100 mil milhões por ano

De acordo com a primeira edição do Barómetro da Energia da Eurelectric, a associação que reúne as grandes elétricas europeias, incluindo a portuguesa EDP, a descarbonização do setor energético está a progredir a bom passo na União Europeia.

No entanto, os dados mais recentes do documento, publicado esta semana, mostram que é urgente mais ação política e financiamento para garantir investimentos adicionais (até 100 mil milhões de euros por ano) e a eletrificação de outros setores chave: transportes, aquecimento e indústrias intensivas do ponto de vista energético.

Por parte de Ursula von der Leyen, a nova presidente da Comissão Europeia, já ficou o aviso que as ambições europeias para travar as alterações climáticas vão exigir investimento numa maior escala, que só os cofres dos Estados-membros não conseguem acompanhar. “Vou propor um Plano de Investimento para uma Europa Sustentável e transformar parte do Banco Europeu de Investimento num Banco para o Clima. Só isto desbloqueará 1 bilião de euros de investimento na próxima década”, garantiu.

Por seu lado, Kristian Ruby, secretário-geral da Eurelectric, garante que “a descarbonização do setor energético está acelerada. Mas precisamos de ver investimentos adicionais na geração elétrica e nas redes de distribuição, para manter o ritmo”. Nos transportes rodoviários, por exemplo, disse o responsável, é necessário um esforço político e um apoio financeiro para desenvolver a estrutura de pontos de carregamento elétricos. “A transição para os veículos elétricos deve ser a mais simples e conveniente possível para os consumidores”, acrescentou Ruby.

Em breve o primeiro Barómetro da Energia da Eurelectric será apresentado ao Parlamento Europeu em Estrasburgo, com recomendações específicas em oito áreas essenciais para uma transição energética com sucesso.

Geração de energia a caminho da neutralidade carbónica

Refere o barómetro da Eurelectric que em 2018 58% de toda a eletricidade europeia proveio de fontes neutras a nível carbónico: renováveis (32%) e nuclear (26%). Ou seja, desde 2000, a produção de eletricidade com base em fontes renováveis aumentou 150%, enquanto as fontes fósseis caíram 17%. Só a energia eólica cresceu 90% na última década. Já em 2030, é esperado que três quartos de toda a eletricidade produzida sejam livres de carbono. A meta europeia aponta para um peso das renováveis de 57% na produção de eletricidade nessa data, a que se soma a energia nuclear. Um estudo levado a cabo pela Eurelectric mostra que o setor energético pode chegar à neutralidade carbónica em 2045, com as renováveis a representar 80% da produção.

Intensidade carbónica da eletricidade europeia cai a um ritmo acelerado

O barómetro da Eurelectric mostra que esta queda começou em 1990 e caiu 43% entre essa data e 2018, com um KWh de eletricidade produzido na UE a emitir hoje, em média, 296 gramas de CO2. Isto mostra que o setor elétrico está empenhado em produzir energia neutra em carbono até 2045, o que irá exigir investimentos na ordem de 100 mil milhões de dólares por ano por parte do setor, em geração e armazenamento. “Parem de penalizar a eletricidade: os impostos e as taxas devem garantir sinais de estabilidade para a descarbonização e devem ser harmonizados entre países e empresas a nível europeu”, refere o barómetro da Eurelectric.

A Europa está a falhar o potencial da energia limpa

A eletricidade é a chave para a descarbonização da Europa. No entanto, os dados do barómetro mostram que ainda há muito a fazer para tornar toda a energia limpa. Isto porque a eletricidade representa apenas 22% de todo o consumo direto de energia, um valor que só aumentou 5% desde 1990. O nível de eletrificação varia de setor para setor: 33% na indústria; 34% nos edifícios e apenas 1% nos transportes. Este último é o setor com mais potencial e onde a eletrificação é mais urgente, refere a Eurelectric. Em conclusão, diz o barómetro, para a UE chegar a 2050 com uma redução de 95% das emissões poluentes, a eletrificação tem de chegar a 60% de todo o consumo de energia e não apenas aos atuais 22%.

Aumentar o número de postos de carregamento elétrico para mudar a mobilidade

Em 2018, o número total de veículos elétricos nas estradas europeias chegou a 1,42 milhões. No que diz respeito a vendas, os elétricos já representavam neste ano 2,5% de todos os carros novos vendidos na UE. No entanto, apenas 1% da energia usada nos transportes é elétrica, um valor que tem de crescer para os 63% para atingir a descarbonização. Em 2030 a UE tem de chegar, obrigatoriamente, aos 40 milhões de carros elétricos. Para chegar a este objetivo, o número de postos de carregamento rem de aumentar, e muito. Em 2025 terão de ser já 3,36 milhões os postos disponíveis por toda a Europa, o que requer uma ação coordenada de todos os países.

Investimento massivo em redes de distribuição

De acordo com os dados recolhidos pela Eurelectric, em 2018 30 mil milhões de euros foram investidos em redes de distribuição (85,7% do total de gastos da UE com redes) e 3,5 mil milhões em redes de transmissão. No entanto, estes investimentos têm de, pelo menos, duplicar na próxima década. A Comissão Europeia estima que a média de investimento necessário entre 2021 e 2030 está entre 60 e 110 mil milhões de euros por ano.

Preços baixos da eletricidade travam investimentos de longo prazo

Entre 2017 e 2018, os preços médios da eletricidade na Europa têm vendo a cair de forma constante. Um maior volume de capacidade renovável permite preços de venda da eletricidade cada vez mais baixos, no entanto isto é insuficiente para garantir os investimentos necessários para atingir as metas propostas. A Eurelectric propõe mecanismos de mercado mais eficientes para manter os preços estáveis a longo prazo e incentivar os investidores.

Famílias demasiado sobrecarregadas com taxas e impostos

Os preços de venda ao público incluem vários componentes: impostos, taxas, redes e energia. De acordo com os dados da Comissão Europeia, o valor da energia representa apenas 33% do preço final da eletricidade, enquanto 67% são impostos e acesso às redes. Desde 2008 este peso dos impostos no preço de venda ao público aumentou 73%. Estas questões regulatórias são urgentes para a descarbonização do setor energético, o que deverá tornar-se numa prioridade das políticas europeias.

Excedente energético pode transformar-se em escassez na UE

As mudanças nas políticas ambientais podem levar vários Estamos membros a enfrentar problemas de segurança e escassez energética em 2025, devido ao desmantelamento das atuais centrais fósseis existentes. Na Europa Ocidental, um total de 40 GW de carvão e 20 GW de nuclear vão encerrar em 2025. Isto pode significar défice de capacidade, já que as renováveis terão uma contribuição mais diminuta. O mesmo pode acontecer na Europa de Leste, prevê o barómetro da Eurelectric.