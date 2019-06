Descarbonizar, reciclar, sensibilizar e recolher são palavras de ordem

Uma linha de crédito de 100 milhões de euros para a descarbonização e economia circular é lançada esta quarta-feira pelo Governo, no Dia Mundial do Ambiente.

Este ano dedicado à poluição do ar e com a China a ser a anfitriã das comemorações internacionais, o Dia Mundial do Ambiente é assinalado em Portugal com iniciativas na capital mas também em vários municípios.

Em Lisboa, os ministros do Ambiente e da Economia, João Pedro Matos Fernandes e Pedro Siza Vieira, respetivamente, lançam a linha de crédito numa cerimónia durante a qual também são assinados protocolos com os responsáveis dos 10 bancos que vão operacionalizar essa linha, de acordo com um comunicado do Governo.

O dia é também celebrado pela associação ambientalista Quercus com a entrega para reciclagem de 1,5 toneladas de rolhas de cortiça, cujos fundos reverterão para a reflorestação de áreas em todo o país.

As rolhas, segundo a Quercus, foram recolhidas pelos alunos do município da Amadora e entregues ao Projeto Green Cork, criado pela associação há 10 anos.

Desde 2009 que já foram entregues 380 toneladas de rolhas e foram distribuídas e plantadas quase 830.000 plantas florestais autóctones.

A Quercus apoiou também outra campanha dirigida ao plástico, com um grupo de escolas a ter eliminado ao longo do ano letivo cerca de 200.000 garrafas de plástico, no âmbito da campanha ‘Desplastificação Plástico#Zero’.

Os resultados, apresentados por ocasião do dia em que se celebra o ambiente, resultam de ações em casa e nas escolas, neste caso com atos como a eliminação de copos e garrafas de plástico e distribuição de garrafas de alumínio.

Para assinalar a efeméride outra organização ambientalista, a associação Zero, visita com a Câmara de Lisboa exemplos de sustentabilidade na capital, que é Capital Verde europeia no próximo ano.

“A utilização cada vez mais insustentável dos recursos associada ao desafio do combate e adaptação às alterações climáticas, torna urgente generalizar a adoção de boas práticas em todas as áreas ambientais, por forma a restabelecer um equilíbrio com a natureza”, diz a Zero em comunicado.

A visita, de trotinete, inclui hortas urbanas e prados biodiversos, e, de bicicleta, uma loja que respeita o ambiente.

E porque a redução do consumo diminui a pegada ecológica e é boa para o ambiente, a Ecopilhas, entidade gestora do sistema integrado dedicado à recolha de pilhas e baterias portáteis usadas em Portugal, alerta para a necessidade de prevenir a produção de resíduos e desafia cada um dos portugueses a usar a energia das pilhas até ao fim.

No Dia Mundial do Ambiente a Ecopilhas lança a campanha “Energia até ao fim”, na qual se alerta para a importância de utilizar a energia das pilhas até ao fim.

Eurico Cordeiro, diretor-geral da Ecopilhas, lembra, citado num comunicado, que quando “uma pilha começa a fraquejar num aparelho pode funcionar perfeitamente noutro”, pelo que se devem testar sempre as pilhas antes de serem colocadas no Pilhão. Em Portugal há mais de 20.000 pilhões.

O Dia Mundial do Ambiente é comemorado desde 1972, o 05 de junho marca a data em que começou a 1.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, na Suécia.