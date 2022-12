Descentralização e guerra na Ucrânia marcam primeiro ano de Luísa Salgueiro na ANMP

Associação Nacional de Municípios Portugueses © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Dezembro, 2022 • 07:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro ano na liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) foi, para Luísa Salgueiro, "intenso, exigente e de fortes negociações" com o Governo e "muito" marcado pela descentralização de competências e pela guerra na Ucrânia.

"Foi um ano muito intenso e de grande exigência, mas, simultaneamente, com grandes resultados para os municípios portugueses. Penso que foi um período em que se avançou, decisivamente e de forma correta, num processo que há muito é reivindicado pelos autarcas, que é a descentralização", afirmou a presidente da ANMP, em entrevista à Lusa depois de, em 11 de dezembro, assinalar um ano à frente desta entidade.

A socialista, que também assume a presidência da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, é a primeira mulher a liderar a ANMP, condição que não lhe trouxe dificuldades acrescidas gerando, pelo contrário, "confiança e interesse pela participação pública" junto de outras mulheres.

"Não me sinto discriminada pela minha condição de mulher, o que sinto, e me agrada, é ver as mulheres mais interessadas em querer participar na vida pública", afirmou.

Pelo contrário, o lhe trouxe dificuldades foi o atual momento político, nomeadamente a guerra na Ucrânia e os processos que tem em mãos, mais concretamente a descentralização de competências.

Logo no início do mandato, Luísa Salgueiro, que sucedeu no cargo ao ex-presidente da Câmara de Coimbra Manuel Machado (PS), percorreu o país para fazer um "retrato muito fino" daquilo que são as ambições, preocupações e reivindicações dos autarcas portugueses.

Em curso estava já o processo de descentralização, que transitou do mandato anterior, e que merecia muitas críticas por parte dos autarcas.

A socialista considerou que havia, de facto, um "grande desajustamento" entre as propostas que estavam em cima da mesa e aquilo que era a perspetiva dos autarcas.

Todos eram consensuais a defender a descentralização, mas não no formato que estava preparado e, portanto, foi necessário reabrir a negociação com a Assembleia da República e, sobretudo, com o Governo, contou.

Com o foco na descentralização, que marcou todo este primeiro ano, o processo implicou uma "negociação muito intensa e exigente a vários níveis" com o Governo, porque havia "muitas correções" a fazer.

Apesar das diferentes forças partidárias e independentes que compõem a ANMP, o importante é sempre o resultado final e, quando esse é positivo para os municípios, existe sempre um "grande consenso e convergência", comentou.

Capacidade de diálogo, disponibilidade para ouvir, negociação permanente e acomodar perspetivas de outras pessoas são os "ingredientes" para, segundo a autarca, se conseguir atingir resultados.

A meio da negociação, em maio de 2022, Luísa Salgueiro viu a Câmara Municipal do Porto, liderada pelo independente Rui Moreira, abandonar a ANMP por não se sentir em "condições" para passar "um cheque em branco" à associação para negociar com o Governo a transferência de competências.

A saída, a primeira na história da associação, provocou muitas reações, sobretudo de outros municípios a ameaçar fazer o mesmo, mas que acabaram por não se concretizar.

Contudo, a ANMP continuou a ter em conta as reivindicações e propostas do Porto.

"Há muito que defendemos que as competências devem ser exercidas ao nível mais próximo das pessoas, há muito que se entende que as verbas disponíveis, quando geridas ao nível local, são mais eficientemente geridas e, daí, que o trabalho que estivemos a fazer este ano foi muito focado no tema da descentralização e dentro do tema da descentralização em três áreas principais: educação, saúde e ação social", salientou a autarca.

À descentralização acresce a guerra da Ucrânia e os impactos que provoca aos municípios, nomeadamente nos custos da energia, combustíveis e aumento do preço dos bens.

Isso reflete-se de forma direta e muito significativa na vida das câmaras, passando a ser uma preocupação que, naturalmente, não existia até então, disse.

"Além de todos os problemas que tínhamos pendentes, e ainda situações para resolver do tempo da pandemia [de covid-19], passamos a ter uma nova realidade que alterou profundamente a vida dos municípios e, na negociação que tivemos de fazer, também tivemos de considerar esses novos impactos que não tinham sido previstos", comentou.

Ou seja, resumiu, houve uma "sucessão de circunstâncias imprevisíveis" que muito dificilmente podiam acontecer, mas que, efetivamente, foram uma realidade.

Câmara do Porto não regressa à ANMP

A presidente da ANMP diz "não estar em cima da mesa" o regresso da Câmara Municipal do Porto a esta entidade, que abandonou em maio.

"Não está em cima da mesa. O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, já disse várias vezes que não regressará à ANMP. Contudo, já disse que, ainda assim, a ANMP continua a considerar as propostas do Porto quando está na mesa das negociações", afirmou Luísa Salgueiro, em entrevista à Lusa, a propósito do balanço do primeiro ano à frente da ANMP.

Em 30 de maio, a Assembleia Municipal do Porto aprovou a saída da autarquia da ANMP por querer assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação" o processo de descentralização, depois de o executivo municipal já ter aprovado aquela desvinculação.

Revisão das Finanças Locais

A ANMP e o Governo vão criar no próximo ano um grupo de trabalho para fazer uma revisão "profunda" da Lei das Finanças Locais, revelou também à Lusa a presidente daquela entidade.

"Já está estabelecido com o senhor ministro das Finanças a criação de um grupo de trabalho para reveremos profundamente a Lei das Finanças Locais porque essa é uma reivindicação antiga e, neste momento, ainda mais necessária", disse Luísa Salgueiro, em entrevista à Lusa a propósito do primeiro ano à frente da ANMP.