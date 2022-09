Descida do IVA poupa 1,60 euros na fatura da eletricidade

© Paulo Spranger/Global Imagens

A descida do IVA da eletricidade para 6% em alguns consumos vai representar uma poupança média de 1,60 euros por mês às famílias portuguesas. Segundo a Deco e a associação que representa as comercializadoras de energia do mercado liberalizado (ACEMEL), estes números mostram que a medida anunciada pelo Governo é insuficiente para mitigar a escalada do preço da eletricidade e gás e ajudar a aliviar o aumento dos custos dos portugueses face à inflação.



Ao contrário de Espanha e Alemanha, por exemplo, o Executivo liderado por António Costa não avançou com a redução generalizada da carga fiscal sobre a energia. A proposta apresentada na segunda-feira pelo primeiro-ministro incide apenas na parte da fatura sobre a qual se aplica IVA à taxa de 13%, o que corresponde aos primeiros 100 kWh mensalmente consumidos (150 kWh para as famílias numerosas) nas potências até 6,9 kVA. Desta forma, deixa de fora o consumo taxado atualmente a 23%. De acordo com os dados cedidos ao Dinheiro Vivo/DN pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a medida abrange 5,3 milhões de contratos.



Segundo as contas da Deco Proteste, na prática, esta medida que vai ser apresentada em breve à Assembleia da República para entrar em vigor a 1 de outubro , "traduz-se apenas numa poupança mensal de 1,08 euros" e de "1,62 euros para as famílias numerosas, ficando muito aquém das expectativas criadas pela generalidade dos consumidores", segundo a associação de defesa dos consumidores. Por isso, defende a aplicação da taxa mínima de IVA (6%) a todos os consumidores e em todas as energias domésticas.



Os cálculos da ACEMEL, que tem como base o perfil de consumo de um casal com dois filhos com uma potência contratada de 6,9 kVA, também apontam para uma poupança nos mesmos valores: 1,60 euros. Esta redução "representa um desconto de menos de 2% face à situação atual", alerta a representante dos comercializadores de energia.



Face a este cenário, e apesar do" benefício residual" que esta medida trará à generalidade das famílias, a Deco Proteste lamenta que a redução do IVA que deverá vigorar até dezembro de 2023 não se aplique a todo o consumo de eletricidade e gás, incidindo apenas sobre parte do consumo elétrico. E considera que numa altura em que tanto se apela à eletrificação dos consumos, inclusive com programas de apoio, "esta medida denuncia uma clara incoerência do Estado, não defendendo nem o ambiente, nem a eficiência energética".



Uma posição semelhante à da ACEMEL que aproveita para sublinhar o impacto da discrepância da carga fiscal entre Portugal e a vizinha Espanha. "Uma vez que estamos integrados num mercado ibérico, importa referir que Espanha, desde o mês de junho, reduziu o IVA de eletricidade para 5%" e "já em 2021 tinha reduzido da taxa máxima para a intermédia de 10%"", destacou.



Teto ibérico taxado a 23%

Outro ponto destacado pela Deco para sustentar o facto de a medida não ser suficiente para mitigar o aumento dos custos das famílias está relacionado com o teto ibérico para o preço do gás na produção de eletricidade. Em virtude do recém-criado mecanismo ibérico de controlo do preço da energia, as faturas da eletricidade dos contratos celebrados ou renovados após 26 de abril passam a conter uma parcela adicional, sujeita, também ela, a IVA à taxa máxima de 23%. Olhando para os preços médios praticados em agosto, a Deco Proteste concluiu que esta parcela adicional custa, em média, mais 15,32 euros na fatura da eletricidade, a que acrescem 3,52 euros de IVA. "Daqui facilmente se conclui que os portugueses não sentirão alívio real na fatura da eletricidade. A parcela adicional cobrada em cada fatura será, na verdade, muito superior à escassa redução que a medida agora anunciada irá surtir no orçamento doméstico das famílias", reforçou a associação.



A redução do IVA do gás ficou de fora do pacote de medidas de apoio às famílias. Porquê? "O Governo procurou a solução que garante o preço mais baixo para as famílias", defendeu o ministro do Ambiente na apresentação do pacote de medidas de apoio, referindo-se à proposta já anunciada do regresso ao mercado regulado do gás natural a partir de 1 de outubro. Segundo o Governo, esta solução permite uma poupança de até 10% aos atuais 1,3 milhões de consumidores de gás natural canalizado que optem por mudar para o regulado. E segundo Duarte Cordeiro, comparando com o comercializador que tem mais clientes, a EDP, a poupança pode chegar aos 60%.