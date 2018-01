A Autoridade Tributária e Aduaneira não concede isenção de IMI a casas que, no momento do pedido, têm um valor patrimonial tributário superior ao limite que dá acesso a este benefício fiscal (125 mil euros). Mesmo que o novo dono peça uma reavaliação e o valor baixe.

O entendimento do fisco sobre a produção de efeitos de uma redução do valor patrimonial do imóvel – quando este é determinado depois da aquisição – e o reconhecimento do direito à isenção foi vertido numa informação vinculativa que, ainda que surja em resposta a um contribuinte, acabará por servir de guião aos serviços.

No momento da aquisição (outubro de 2017) a casa excedia o limite de 125 mil euros tendo a nova proprietária requerido um pedido de atualização da matriz alguns dias após a aquisição. O novo valor patrimonial permitiu que a casa passasse a cumprir este requisito para ter isenção de IMI – que é concedida por três anos -, mas o benefício foi recusado porque, sublinha a Autoridade Tributária, “o direito aos benefícios se constitui na data de verificação dos respetivos pressupostos legais”.

Como o pedido de atualização foi feito “após a ocorrência de facto fiscalmente relevante para a concessão do benefício fiscal (aquisição do imóvel)”, o VPT resultante “desta avaliação não poderá ser utilizado no âmbito do reconhecimento do direito à isenção do IMI”.

Além do valor patrimonial do imóvel, é ainda necessário que o rendimento coletável anual de quem está a pedir a isenção e do seu agregado, não supere 153 300 euros. Estes dois requisitos são cumulativos.

Desde janeiro de 2017 que a atribuição da isenção de IMI é feita de forma automática pelo fisco, que usa a informação que tem disponível na sua base de dados para aferir se um contribuinte tem ou não direito a usufruir deste benefício.