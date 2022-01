Descida na idade de reforma deverá antecipar falta de professores

Joana Moscoso é de Valença do Minho e regressou à sua escola primária para mostrar às crianças que aí estudam que, apesar de na região não haver um laboratório ou um centro de investigação, se elas quiserem podem ser cientistas. © Raquel Balsa

Com o excesso de mortalidade, devido à pandemia, a esperança média de vida recuou entre 2019 e 2020, pelo que a idade de reforma também recuou, passando dos 66 anos e sete meses em 2022 para os 66 anos e quatro meses em 2023. Esta evolução deverá ter efeitos sobre os professores, aumentando o número de docentes a contratar, de acordo com o jornal Público nesta quarta-feira, 5 de janeiro.

Em novembro, foi apresentado um estudo de diagnóstico que o Ministério da Educação (ME) encomendou a investigadores da Universidade Nova de Lisboa. Com base nos dados revelados pelo estudo, o Público fez as contas e aponta que em 2023/24, será necessário recrutar cerca de 3600 docentes, mais 800 do que o inicialmente.

Contudo, diz ainda o número de professores necessário até 2030/21 não sofre mudanças.