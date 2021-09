Desconfinamento dá empurrão a segundos empregos

Lisboa, 16/06/2021 - Rua da Betesga, a mais pequena rua de Lisboa. (Líbia Florentino / Global Imagens) © Líbia Florentino / Global Imagens

A reabertura gradual do país, que se verificou durante o segundo trimestre, levou a um aumento do número de funcionários com mais que um emprego. O Jornal de Negócios esteve a analisar os dados trimestrais e, nesta quarta-feira, 8 de setembro, escreve que, com base nos dados do inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE), referentes ao período compreendido entre abril a junho, mais de 238 mil pessoas tinham, pelo menos, um segundo emprego, que o gabinete de estatística define como uma "atividade exercida pelo indivíduo, além da atividade principal".

Este valor representa uma subida de 56% face ao mesmo período de 2020. No ano passado, o segundo trimestre foi marcado pelo confinamento geral. Os efeitos da pandemia começaram a sentir-se em meados de março e o primeiro estado de emergência foi decretado a 19 de março. Entre abril e meados de maio de 2020 estiveram em vigor elevadas restrições tendo, depois, começado o processo de reabertura gradual da sociedade portuguesa.

Ainda assim, e segundo o Negócios, os dados do segundo trimestre deste ano representam uma recuperação expressiva, mas que está abaixo do verificado em 2019. No que diz respeito a população empregada, a proporção de trabalhadores com mais do que uma fonte de rendimento representa 5% do universo de 4,8 milhões de pessoas.

Os trabalhadores que exercem a principal atividade nos serviços são os que mais recorrem a um segundo emprego.