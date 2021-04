Desconfinamento dá gás às vendas do comércio em março

© Amin Chaar/Global Imagens

O desconfinamento iniciado há mais de um mês teve um "forte impacto" nas vendas do comércio, em concreto nos produtos não alimentares, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O índice de volume de negócios no comércio a retalho passou de uma variação homóloga de -14,3% em fevereiro para -0,1% em março, refletindo a forte recuperação dos produtos não alimentares", indica o gabinete de estatística no reporte publicado esta quinta-feira, 29 de abril.

"Esta recuperação estará associada à reabertura de atividade a 15 de março", indica o INE, com especial destaque para outros produtos que não os alimentares, sendo que em termos trimestrais, as vendas apressentam ainda uma forte contração. "No 1.º trimestre de 2021, as vendas no comércio a retalho contraíram 8,4% em termos homólogos (variação de -2,0% no trimestre anterior). O agrupamento produtos alimentares diminuiu 0,8% (2,6% no 4.º trimestre de 2020), enquanto o agrupamento produtos não alimentares recuou 14,8% (-5,5% no trimestre anterior)", refere o gabinete de estatística.