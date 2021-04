Desconfinamento. O que abre nesta terceira fase?

© Amin Chaar/Global Imagens

O país entrou esta segunda-feira na terceira fase do desconfinamento, com exceção de dez concelhos devido à incidência de casos de covid-19. Saiba o que pode abrir.

Ensino secundário e universitário

As escolas do ensino secundário e as universidades já podem regressar às aulas presenciais, mesmo nos dez concelhos que mantêm regras mais apertadas para combater a pandemia.

Restaurantes e cafés

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem abrir servir à mesa no interior, mas com o limite de quatro pessoas por mesa. O serviço de esplanada, que já estava autorizado, passa agora a ter um limite de seis pessoas.

Centros comerciais e lojas

Os centros comerciais e todas as lojas, sem limites de dimensão, podem reabrir as portas, mas respeitando as regras de lotação estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde.

Desporto de médio risco

É agora permitida a prática das modalidades desportivas de médio risco, assim como a atividade física ao ar livre de até seis pessoas.

Nas atividades desportivas de médio risco estão incluídas as principais modalidades coletivas, casos do andebol, basquetebol, futebol, futsal, hóquei em patins e voleibol.

Corfebol, futebol de praia, hóquei e hóquei em linha, polo aquático, aquatlon, hóquei subaquático e râguebi subaquático também regressarão ao ativo, assim como o râguebi em cadeira de rodas.

Casamentos, batizados e eventos exteriores

Os casamentos e batizados voltam a ser permitidos, mas limitados a 25% da capacidade de ocupação dos espaços onde esses eventos decorram. Os eventos exteriores ficam sujeitos a uma diminuição de lotação de cinco pessoas por 100 metros quadrados.

Lojas do cidadão

As lojas do cidadão reabrem com atendimento presencial por marcação.