Desconfinamento reduz défice até 5,3% no 2º trimestre, mas meta anual é 4,5% ou menos

O primeiro-ministro, António Costa (C), ladeado pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro (E), e pelo ministro das Finanças, João Leão (D), reage durante a sessão plenária para a votação do Orçamento do Estado 2021 (OE2021), na Assembleia da República, em Lisboa, 26 de novembro de 2020. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O desconfinamento parcial da economia portuguesa nos mês de abril a junho deste ano e a melhoria da situação sanitária da pandemia (depois de um inverno muito negativo) ajudou a reduzir o peso do défice público até ao equivalente a 5,3% do produto interno bruto (PIB) no segundo trimestre de 2021, revelou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) no destaque sobre as contas nacionais trimestrais por setores.

Esta é a contabilidade na lógica do compromisso a que interessa a Bruxelas e à Comissão Europeia para avaliar o desempenho das finanças em Portugal.

Em termos acumulados, o défice público do primeiro semestre ficou-se pelos 5,5%.

No entanto, ambas as marcas estão ainda distantes da meta anual (2021) de 4,5% inscrita pelo governo e pelo Ministério das Finanças no Programa de Estabilidade (de abril), mas a tendência de baixa existe.

Depois de um défice de 10,6% no segundo trimestre de 2020, quando a pandemia rebentou na economia em toda a sua plenitude, as contas públicas foram sendo ajudadas pela retoma, mesmo que volátil, e por algumas medidas de contenção do governo (por exemplo, impostos e descontos não foram cobrados logo, mas vieram a ser cobrados mais tarde).

Aqueles 10,6% são o défice trimestral mais elevado do país desde os 14% registados no terceiro trimestre de 2014, estava Portugal a sair do programa de austeridade do governo PSD-CDS.

Com a pandemia, o défice ainda registaria um ressalto enorme na reta final de 2020. Subiu para quase 8% do PIB. Depois começou a descer. Ficou em 5,7% no primeiro trimestre e nos 5,3% no período de abril a junho de 2021, como referido.

Dentro de duas semanas e meia, a meio da segunda semana de outubro, o governo entrega a proposta de Orçamento do Estado para 2022, onde vai atualizar previsões para os indicadores deste ano.

É provável que o défice seja ligeiramente mais baixo do que os 4,5% declarados em abril no PE porque a retoma da economia tem vindo a ser mais forte do que se pensava.

Isso tem reflexos diretos na despesa (que fica mais contida) e na receita (que ganha com o maior crescimento da atividade económica).