Desconto de 24,25€ num depósito

O governo vai baixar o imposto sobre produtos petrolíferos em 2,4 cêntimos no gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina, na próxima segunda-feira. A medida surge como forma de anular o acréscimo de receita esperada de IVA com o aumento previsto de 16 cêntimos por litro no preço do gasóleo e de 11 cêntimos na gasolina. Associada às restantes medidas já em vigor, como o Autovoucher e a suspensão no aumento da taxa de carbono, isto significa um desconto total de 24,25 euros num abastecimento de 50 litros de combustível na próxima semana, sublinhou o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais.

Em causa está a poupança de 2,50 euros obtida na taxa de carbono, por não ter sido aumentada em janeiro, como habitualmente; os 1,75 euros totais da redução do ISP; e os 20 euros de desconto assegurados pelo Autovoucher, explicou. António Mendonça Nunes admite que reduzir a taxa de IVA seria a medida mais direta para o bolso dos consumidores, mas lembra que isso depende da aprovação de Bruxelas - António Costa apresentou ontem a proposta de uma redução excecional e temporária, no Conselho Europeu -, mas também da Assembleia da República, estando já o governo a preparar essa possibilidade.

Questionado sobre se a redução do IVA funcionaria em alternativa ou cumulativamente ao que hoje existe, Mendonça Mendes garante que o governo "não exclui nenhuma hipótese". Mas sempre vai avisando que se aproximam tempos particularmente difíceis e que as medidas tomadas, apesar de adequadas neste momento, "não anulam os aumentos, apenas os mitigam".

O secretário de Estado considera que "não estamos em tempos de aventuras" e que a gestão correta do dinheiro dos contribuintes é fundamental. "Precisamos de responder à situação muito complicada que temos, mas não podemos responder ao problema de hoje comprometendo o futuro", frisou.

O governante deixou ainda um recado aos operadores do mercado: "Tenho a certeza que não há nenhum agente económico que queira ganhar dinheiro nesta altura tão trágica. Temos toda a confiança que as gasolineiras não só internalizem este desconto do ISP para que seja repercutido no preço, mas também que tenham em atenção aquilo que são as suas margens comerciais", sublinhou.