Desconto no ISP dos combustíveis mantém-se em setembro

O Governo vai prolongar por mais um mês "as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis para setembro, através da redução nos impostos", anunciou esta terça-feira o Ministério das Finanças, em comunicado. Estava previsto que estes apoios terminassem esta terça-feira, dia 31 de agosto.

Assim, durante o mês de setembro, mantém-se "o desconto do ISP (Imposto sobre Produtos Petrolíferos) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para 13%". Quanto à compensação por via de redução do ISP da receita adicional de IVA, decorrente de variações de preços dos combustíveis, "o desconto vai manter-se também inalterado no próximo mês", acrescenta o ministério tutelado por Fernando Medina.

Para além disso, "a atualização da taxa de carbono vai continuar suspensa por mais um mês".

Considerando todas as medidas em vigor, o ministério afirma que "a diminuição da carga fiscal é de 28,2 cêntimos por litro de gasóleo e 32,1 cêntimos por litro de gasolina".

Também para o gasóleo agrícola colorido e marcado, o Governo vai prorrogar por mais um mês, até final de setembro, o desconto do ISP em seis cêntimos por litro, com aplicações no setor primário (agricultura, aquicultura e pescas).

Recorde-se que, em julho, o primeiro-ministro, António Costa, prometeu mais apoios para famílias e empresas. Na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, deverão ser anunciadas novas medidas.

(Notícia atualizada às 19h24)