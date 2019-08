Desejada por Amazon e Google, portuguesa DefinedCrowd traduzida por miúdos

É uma startup portuguesa que usa inteligência artificial para ensinar sistemas robóticos a perceber melhor os humanos, chama-se DefinedCrowd e é assim (veja o vídeo) que a sua CEO, Daniela Braga, explicaria o que a empresa faz a uma criança de cinco anos.

A DefinedCrowd “está bem e recomenda-se”. Quem o diz é a própria CEO, fundadora e mentora da startup portuguesa, Daniela Braga. A gestora de 41 anos que estudou línguas e engenharia, deu aulas, fez investigação e brilhou na Microsoft tem confiança na tecnologia que estão a desenvolver e coloca objetivos ambiciosos para o futuro.

Desafiámos Daniela Braga a explicar de forma simples o que a empresa faz, como se falasse com uma criança. É isso que pode ver o vídeo em cima e que se resume assim: “A uma criança, acho que podemos dizer que com cara sem cara, com corpo ou sem corpo, ensinamos os robôs a falar, pensar e a ver. Isto porque temos aqui a componente de linguagem natural, voz e texto, e a componente de visão – também desenvolvemos o lado de visão computacional”.

Já sobre o negócio que está em franco crescimento, com crescimento de 600% e objetivo definido para se tornar numa empresa unicórnio (com valor de mercado de mil milhões de dólares em dois anos) pode ler mais aqui ou ouvir Daniela Braga no vídeo seguinte: